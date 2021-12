Jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać?

Słuchawki bezprzewodowe skutecznie zastępują tradycyjne słuchawki, a jakość dźwięków w najnowszych modelach jest coraz lepsza. Wyróżniamy różne rodzaje słuchawek bezprzewodowych. Które najlepiej będą pasować do twoich potrzeb? Podpowiadamy, jakie słuchawki Bluetooth sprawdzą się do różnych rodzajów aktywności.

Do słuchania muzyki nie potrzebujesz już przewodów, które będą plątać się za każdym razem, kiedy schowasz słuchawki do kieszeni albo torby. Rekordy biją obecnie modele bezprzewodowe, które dają większą swobodę ruchu. Nie cierpi na tym jakość dźwięku, ponieważ pod względem jakości dźwięku bezprzewodowe słuchawki zrównały się już ze swoimi przewodowymi odpowiednikami. Jakie rodzaje słuchawek zapewniają najlepsze wrażenia?

Słuchawki nauszne – najlepsze do domowego użytku

Charakteryzując poszczególne modele słuchawek warto zacząć od słuchawek nausznych. Jakie słuchawki bezprzewodowe nauszne wybrać? Słuchawki bezprzewodowe tego typu doskonale sprawdzają się przede wszystkim w warunkach domowych. Słuchanie muzyki w słuchawkach nausznych jest zdecydowanie najbardziej przyjemne, gdyż możesz odciąć się od wszelkich dźwięków otoczenia. Ten rodzaj słuchawek dostępny jest w kilku wariantach. Zaliczyć można do nich:

słuchawki otwarte,

słuchawki zamknięte,

słuchawki półotwarte.

Tego typu słuchawki bezprzewodowe różnią się tym, ile odgłosów z otoczenia dotrze do uszu użytkownika. Modele zamknięte to słuchawki przeznaczone do zupełnego odcięcia się od świata. Dźwięki otoczenia praktycznie nie docierają do twoich uszu za sprawą konstrukcji słuchawek. Najlepsze słuchawki tego rodzaju używane są przez prezenterów radiowych oraz muzyków. Otwarte słuchawki to większy komfort użytkowania na co dzień. Zapewniają swobodny przepływ powietrza i nie odcinają użytkownika od otoczenia. Gdy słuchamy muzyki nie blokujemy się od zewnętrznych hałasów, dlatego poleca się je osobom, które chcę korzystać ze słuchawek nausznych na świeżym powietrzu. W ten sposób możesz mieć komfort słuchania, ale jednocześnie zachować czujność w ruchu ulicznym. Kompromisem między oboma typami są półotwarte słuchawki. Często mają bardzo dobre pasmo przenoszenia, ale jednocześnie nie odgradzają użytkownika od otoczenia.

Słuchawki douszne – praktyczne i uniwersalne

Słuchawki bezprzewodowe douszne to prawdopodobnie najpopularniejsze rozwiązanie spośród wszystkich rodzajów. To właśnie one naturalnie zastępują słuchawki przewodowe dodawane m.in. do nowych smartfonów. Modele douszne są niezwykle praktyczne. Nie potrzebują dużo miejsca i świetnie nadają się do rozmów telefonicznych. Jednocześnie nie zawodzą także w trakcie odtwarzania muzyki. Ten typ słuchawek jest uniwersalny i jeśli korzystasz ze słuchawek w różnych okolicznościach, to rozwiązanie dla ciebie, dostępne w różnych rozmiarach. Największą wygodę zapewniają słuchawki True Wireless, jak np. Apple AirPods, które wyróżnia znakomita jakość ulubionej muzyki oraz aktywna redukcja szumów.

Słuchawki dokanałowe dla aktywnych użytkowników

Dokanałowe słuchawki wybierane są zazwyczaj przez osoby, które korzystają z nich będąc w ruchu. Tego typu słuchawki bezprzewodowe Bluetooth wkładane są wprost do kanału słuchowego, dzięki czemu bardzo dobrze usłyszysz każdy dźwięk. To rozwiązanie ma też jeszcze jedną zaletę. Douszne dokanałowe dobre słuchawki bezprzewodowe będą się też dobrze się trzymać. Umiejscowione są blisko przewodu słuchowego, więc źródło dźwięku jest blisko wnętrza ucha. Kanał słuchowy zatkany takimi słuchawkami odcina dźwięki z zewnątrz, zatem osoba w trakcie treningu może się lepiej skoncentrować. Wokółuszne słuchawki bezprzewodowe dokanałowe, które mają wysokie pasmo przenoszenia to dobry wybór podczas jazdy na rowerze czy uprawiania sportu w ogóle. Polecane modele zapewniają lepszą jakość dźwięku, porównywalną do słuchawek przewodowych. Z kolei wbudowany mikrofon umożliwia swobodne połączenia głosowe nawet w trakcie biegania lub wykonywania innych ćwiczeń.

Jakie modele słuchawek bezprzewodowych wybrać?

Wiemy już, jakie rodzaje słuchawek Bluetooth mamy do wyboru. Jednak które słuchawki bezprzewodowe wybrać? Z pewnością warto kupić słuchawki bezprzewodowe, które sprawdzą się w naszym trybie życia. Dla graczy komputerowych polecamy półotwarte słuchawki nauszne, które zapewnią doskonałe doznania dźwiękowe podczas rozgrywki, ale jednocześnie nie będą odcinać graczy od otoczenia. Plusem będzie też komfort noszenia, gdyż jeśli zbyt długo trzymamy słuchawki w małżowinie usznej, może pojawić się dyskomfort.

Dla osób prowadzących aktywny tryb życia najlepszym rozwiązaniem będą douszne słuchawki lub dokanałowe. Wybór odpowiednich słuchawek jest tutaj uzależniony od rodzaju aktywności. W modelach dokanałowych łatwiej się skoncentrować, ale za to trudniej wychwycić odgłosy zewnętrzne.

Jeśli natomiast szukasz typu słuchawek do rozmowy, kluczowe będą jakość mikrofonu oraz aktywna redukcja szumów. W przypadku słuchawek każdego rodzaju, parametry te będą indywidualne. Warto więc sprawdzić aktualny ranking słuchawek bezprzewodowych dousznych, żeby wybrać optymalny model.

