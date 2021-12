Ekspresy do kawy – wybierz najlepszy dla siebie

Zastanawiasz się nad kupnem ekspresu do kawy? Jeśli uwielbiasz smak kawy o poranku, to będzie dla Ciebie idealna inwestycja. W końcu będziesz mógł cieszyć się swoją ulubioną latte macchiato lub mocnym espresso we własnym domu. Zobacz, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze ekspresu do kawy.

Do tej pory w domu piłeś jedynie kawę rozpuszczalną? W takim razie doskonale wiesz, że jej smaku nie ma nawet co porównywać do świeżej kawy mielonej. Dokładnie takiej, jaką zamawiasz w swojej ulubionej kawiarni. Jednak do przygotowania aromatycznej kawy niezbędny jest dobry ekspres. Urządzenie to powinien mieć w swoim domowym wyposażeniu dosłownie każdy miłośnik kawy. Jeśli więc nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy, pozwól sobie na to, by pić tę najlepszą — zaparzoną w ekspresie. W sklepach znajdziesz bardzo duży wybór wśród urządzeń do parzenia kawy. Dowiedz się, jak znaleźć najlepszy dla siebie.

Ekspresy do kawy — rodzaje

Ekspresy do kawy są obecnie dostępne w wielu wariantach. Naprawdę nietrudno się w tym wszystkim pogubić. Jeśli więc kupujesz swój pierwszy ekspres, musisz wziąć to pod uwagę. Sam proces parzenia kawy ma ogromny wpływ na jej smak, a każde z takich urządzeń pozwala uzyskać nieco inny efekt. Dlatego też, zanim udasz się na zakupy, powinieneś sprawdzić, który z dostępnych typów najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Gdy podejmiesz już tę decyzję, będzie Ci później znacznie łatwiej wybrać konkretny model ekspresu.

Ekspresy ciśnieniowe kolbowe

Ekspresy kolbowe z pewnością widziałeś niejednokrotnie w restauracjach i kawiarniach. To właśnie takie urządzenia wykorzystuje się w miejscach serwujących kawę najczęściej. A to dlatego, że umożliwiają one uzyskanie właściwie idealnego naparu. Takie ekspresy wyposażone są w kolbę, do której wsypuje się zmieloną kawę, a następnie mocuje jednym ruchem w otworze. Niektóre modele mają także specjalne dysze spieniające mleko, które pozwalają przygotować napoje caffe latte i nie tylko.

Co najważniejsze, ekspres kolbowy zapewnia bariście bardzo duże ''pole do popisu'', ponieważ to właśnie osoba parząca kawę decyduje o tym, jak będzie ona smakować. Regulacja mocy kawy, jej gęstość oraz smak zależny jest od tego, jaką ilość kawy zastosuje barista, jaki będzie stopień jej zmielenia oraz jak mocno ją sprasuje. Ekspresy kolbowe są rewelacyjnym wyborem dla osób lubiących klasyczna włoską kawę o intensywnym smaku i aromacie. Jeśli Ty także jesteś miłośnikiem takiego naparu, zajrzyj na https://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnieniowe,typ-ekspresu!kolbowy.bhtml i znajdź ekspres kolbowy dla siebie.

Ekspresy automatyczne

Ekspresy automatyczne zapewniają wiele wspaniałych możliwości. Jak sama nazwa wskazuje, zaparzają one kawę automatycznie, dzięki czemu nie trzeba posiadać żadnych zdolności baristycznych, aby przyrządzić fantastyczne espresso macchiato, napoje cappuccino, czy caffe latte. Urządzenie jest niemal bezobsługowe. Jedyne, co należy zrobić, to nacisnąć guzik.

Ekspresy automatyczne mają wbudowany młynek, dzięki czemu nie musisz kupować osobnego urządzenia. Poza tym wyposażone są w system spieniania mleka oraz automatyczny program czyszczenia. Jak widzisz, taki automatyczny ekspres to prawdziwy luksus. Znajdź idealny dla siebie na https://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnieniowe,typ-ekspresu!automatyczny.bhtml.

Ekspresy na kapsułki

Ekspresy na kapsułki cieszą się ostatnio dużą popularnością. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ oferują wiele zalet. Przede wszystkim są banalnie proste w obsłudze, tańsze niż inne ekspresy, a do tego do przygotowania kawy nie potrzebują żadnych dodatkowych akcesoriów — jedynie kapsułkę. Wystarczy tylko włożyć ją w wyznaczone miejsce i uruchomić urządzenie. Ekspresy na kapsułki w wielu wariantach dostępne są na https://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnieniowe,typ-ekspresu!kapsulkowy.bhtml.

Na co zwrócić uwagę wybierając ekspres do kawy?

Idealny ekspres do kawy to taki, który jest doskonale dopasowany do potrzeb użytkownika. Dlatego też, wybierając urządzenie dla siebie, powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pozwolą Ci przygotować dokładnie taką kawę, jaką lubisz. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to koniecznie sprawdź moc sprzętu oraz maksymalne ciśnienie, na jakim może pracować. Ze spraw typowo praktycznych natomiast, bardzo istotna jest pojemność zbiornika na wodę, a w przypadku ekspresu automatycznego, także tego na kawę. To szczególnie ważne, jeśli jednorazowo chcesz zrobić więcej kaw. Przydatną funkcją jest też regulacja ilości zaparzanej kawy.

Ile kosztuje ekspres do kawy?

Ceny ekspresów do kawy są obecnie bardzo zróżnicowane. Znajdziesz zarówno takie za kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Ma to swoje plusy, ponieważ pozwala znaleźć urządzenie idealne na kieszeń każdego, niezależnie od budżetu. Ile minimalnie musisz wydać, aby kupić naprawdę porządny ekspres? Na promocji możesz znaleźć takie urządzenie już nawet za około 2000 zł. Jeśli jednak to dla Ciebie za dużo to nie martw się, solidne ekspresy kupisz także w niższej cenie.

