Pomysł na prezent dla niej

Oryginalny prezent dla niej to nie taka prosta sprawa. Ale w końcu ile razy można kupować biżuterię, perfumy i kosmetyki? Warto przed nadchodzącymi świętami pomyśleć o prezencie niecodziennym. Możesz postawić na spersonalizowany prezent, niejednokrotnie bardzo cieszą kobiety także praktyczne prezenty, mnóstwo radości sprawiają zaś te, które są wynikiem uważnej obserwacji i troski.

Skąd wziąć pomysły na prezent dla niej?

Świąteczny prezent dla bliskiej kobiety nie jest łatwo wybrać. Znalezienie propozycji niebanalnej, oryginalnej, ale i takiej, która wywoła autentyczną radość, może spędzać sen z powiek. Mamy dla ciebie jednak kilka podpowiedzi, co kupić mamie lub babci, na jaki prezent dla dziewczyny postawić. Zanim jednak przejdziesz do naszych wskazówek, przypomnij sobie, dla kogo prezent ma być. Udany prezent to bowiem taki, który wypływa z autentycznego zainteresowania daną osobą, chęci sprawienia jej przyjemności. Nawet najdroższy prezent, jeśli jest przypadkowy, może się jednak pod choinką nie sprawdzić.

Wyjątkowy prezent dla mamy

Elegancki prezent dla mamy? Jeśli szukasz wyjątkowego pomysłu, może zrezygnuj z kolejnej buteleczki perfum i pomyśl o czymś bardziej praktycznym. Mama ćwiczy i chce być cały czas w dobrej formie? Ucieszy się pewnie z opaski monitorującej aktywność fizyczną. Jeśli masz do czynienia z biegaczką lub osobą aktywnie korzystającą z siłowni, możesz zainwestować w nieco bardziej zaawansowane urządzenie i postawić na zegarek sportowy. Zabawny prezent do tego może stanowić niebanalna koszulka do biegania lub śmieszne skarpetki treningowe.

Całkiem spora część mam z chęcią zamieni eleganckie prezenty na te znacznie bardziej praktyczne. Miłośniczki wszelkiego rodzaju wypieków i przygotowywania wyjątkowych przysmaków z pewnością docenią nowy blender, wyjątkowy komplet garnków lub robota kuchennego. I nie, nie ma w tym nic patriarchalnego, jeśli tego typu prezent sprawi ukochanej kobiecie autentycznie większą przyjemność niż kolejny wisiorek.

W końcu niejedna młoda mama odda wiele za dobrej klasy ekspres ciśnieniowy. Zabiegana i wiecznie zapracowana z pewnością doceni możliwość sięgnięcia przed wyjściem z domu po świeżo zaparzoną kawę doskonałej jakości. Taki prezent będzie o sobie przypominał każdego poranka i wywoływał prawdziwą radość przez wiele dni zamiast wymuszonego uśmiechu przy choince.

Oczywiście w świątecznej biżuterii, pięknych perfumach i obłędnie pachnących kosmetykach nie ma niczego złego. Warto jednak spojrzeć czasami na otaczające cię kobiety i zastanowić się, czego one tak naprawdę by pod tą choinką chciały. Nie zawsze marzą o powiększeniu kolekcji perfum...

Romantyczny prezent dla dziewczyny, a zamiast niego?

Jeśli wydaje ci się, że twoja dziewczyna marzy jedynie o kolejnych kolczykach lub odjazdowej torebce, to możesz być w bardzo dużym błędzie. Spróbuj postawić w tym roku na prezent z zupełnie innego gatunku. Masz dziewczynę, która uwielbia książki? Być może ucieszy ją możliwość przejścia na ebooki, a czytnik będzie świetnym pomysłem na lekturę w niejednej podróży. Wspólnie spędzacie wieczory, walcząc o PlayStation? Pod choinkę w ciemno możesz włożyć komplet gier, na kolejnych kilka miesięcy. Jeśli szukasz czegoś dla zabieganej dziewczyny, która łączy studia, pracę i masę innych obowiązków, możesz pomyśleć o czym, co ją zwolni choćby z niektórych obowiązków. Automatyczny odkurzacz z pewnością przyjmie z ogromną radością.

Trafiła ci się gadżeciara? Zawsze możesz rozważyć zakup nowego smartfona. Taki prezent będzie praktyczny i estetyczny zarazem. Do nowego lub starego smartfona możesz kupić niebanalne opakowanie. Ochronna obudowa na bezprzewodowe słuchawki także z pewnością zostanie pozytywnie przyjęta. Jeśli masz zwolenniczkę produktów Apple, wśród nieskończonej ilości akcesoriów do iPhone'a z pewnością bez problemu wybierzesz trafiony prezent.

A może spróbujesz namówić ją na wspólny sport? Hulajnoga pod choinką może okazać nie nie tylko zabawnym, ale i bardzo inspirującym problemem. Dorzuć do tego Instax, a wyjątkowe chwile będziecie mogli zawsze uchwycić.

Oryginalne prezenty dla babci

Szukasz pomysłu na prezent dla babci? Nie chcesz kupować kolejnego swetra, szalika i wyboru herbat? Doskonały pomysł to na przykład wygodny i prosty w obsłudze smartfon, dzięki któremu zawsze będziecie mieć kontakt, a gdyby coś się działo, babcia szybko będzie mogła poprosić o pomoc. Idealny prezent to także nawilżacz powietrza lub oczyszczasz. Osoby starsze bardzo często zmagają się z dolegliwościami ze strony dróg oddechowych, źle znoszą smog, gromadzący się kurz, zanieczyszczenia. Urządzenie, które pomoże rozwiązać tego typu problemy to dla babci super prezent. Jeśli szukasz prezentu dla babci, która lubi spędzać czas w kuchni, dobrym pomysłem może okazać się nowoczesny blender, może elegancka kawiarka. Ważne, aby prezent sprawił przyjemność i odpowiadał realnym potrzebom obdarowywanej osoby. Personalizowane prezenty w postaci biżuterii są bardzo ciekawe, może się jednak okazać, że babcia bardziej doceni farelkę, która sprawi, że nie będzie już marzła.

Materiał został przygotowany przez RTV EURO AGD