Telewizory LED, OLED czy QLED – na co się zdecydować?

Niewielu dziś już pamięta, jak wielką radość sprawił w domu pierwszy odbiornik telewizyjny, który zrewolucjonizował czas wolny.

Do dziś telewizor jest jednym z podstawowych sprzętów RTV w każdym domostwie. Współczesne modele znacznie jednak różnią się od pierwowzoru – zarówno pod względem jakości obrazu i dźwięku, jak i pod względem szeregu dodatkowych funkcji. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym różnią się telewizory wyposażone w technologie: LED, OLED i QLED – zapoznaj się z treścią naszego artykułu i dowiedz się, jaki telewizor wybrać.

Telewizory LED, OLED czy QLED



Telewizory LED

Czym cechują się telewizory LED? Przede wszystkim warto wyjaśnić, czym tak właściwie jest technologia LED (diody LED). Otóż jest to sposób podświetlenia panelu ciekłokrystalicznego (LCD – Liquid Crystal Display). Piksele w telewizorze świecą zaś dzięki zewnętrznym diodom, które zastąpiły świetlówki stosowane w starszych modelach. Skupiska tych diod wytwarzają różne poziomy jasności, a zatem możliwe jest uzyskanie mniejszej jasności w ciemnych obszarach oraz zachowanie intensywności jasnych obszarów podczas oglądania różnych scen na ekranie. Sama kategoria telewizorów z podświetleniem LED to jednak nie wszystko. Telewizor LED dzieli się na:

Edge LED – jak sama nazwa wskazuje, diody umieszczone są na krawędziach urządzenia.

Direct LED – diody ułożone są w rzędach, za całą powierzchnią panelu.

Full LED with Local Dimming – cała powierzchnia pokryta jest diodami LED, jednak niektóre w mniejszym stopniu.

NanoCell (dotyczy telewizorów LG) – firma LG wprowadziła na rynek telewizory z warstwą nanocząsteczek, pochłaniających światło o określonej długości. W efekcie powstała matryca o niezwykle żywych kolorach i o wysokiej jakości obrazu.

Telewizory OLED

Stosunkowo nowym rozwiązaniem są telewizory OLED (Organic Light Emitting Diode), które trafiły na rynek dopiero w 2013 roku po wielu długich latach dopracowywania tej technologii. Ciekawostką jest natomiast fakt, że początkowo niezwykle modne okazały się telewizory o wygiętej obudowie. Odeszły one jednak w zapomnienie. O technologii OLED nie zapomniano, wprost przeciwnie – dziś są to bardzo popularne modele telewizorów. Warto pokrótce wyjaśnić, jak działa taki telewizor. Otóż literka „O” w nazwie oznacza diodę organiczną. Wspomniana dioda OLED świeci własnym światłem (w przeciwieństwie do omawianej wcześniej technologii LED nie wymaga dodatkowego podświetlenia). Jest to więc dioda, która nie wymaga podświetlania, a ponadto w pewnych obszarach pozostaje wyłączona, dając idealną czerń. Obraz o wysokiej jakości to coś, co stawia telewizory OLED na zdecydowanie wyższym poziomie niż te wyposażone w podświetlenie LED. Atutem jest również szybka reakcja matrycy. Obudowa takiego telewizora jest bardzo cienka – najwęższe modele mają nawet 2 cm! Warto wspomnieć także o tym, że każdy model telewizora OLED dysponuje matrycą o przekątnej minimum 48 cali. Rozdzielczość ekranu to najczęściej 4k, choć na rynku dostępne są luksusowe modele o rozdzielczości 8k.

Telewizory OLED to naprawdę innowacyjne i nowoczesne urządzenia, umożliwiające podłączenie klawiatury, myszy, a także soundbara. Oczywiście można do nich podłączyć także kontroler do gier. Ekran zaspokoi potrzeby wytrawnych graczy. Wysokiej jakości obraz, nieskończony kontrast i żywe kolory to coś, co użytkownicy doceniają najbardziej.

Telewizory QLED

Kolejną z kategorii są telewizory QLED. Czym wyróżniają się ekrany QLED? Zacznijmy od tego, co oznaczają cztery tajemnicze litery – Quantum dot Light-Emitting Diode. Nazwa ta oznacza po prostu diodę elektroluminescencyjną z tzw. kropką kwantową. Czym są owe kropki kwantowe? Są półprzewodnikowymi nanokryształami, które mają za zadanie zamianę niebieskiego światła emitowanego przez diody LED na światło o barwie czerwonej i zielonej. Ta właśnie technologia odpowiada za wysoką jakość w telewizorach QLED. Barwy na ekranie wyświetlane są w tak szerokiej gamie, w jakiej jest w stanie dostrzec je ludzkie oko. Telewizory QLED można oglądać pod dowolnym kątem, a jakość obrazu pozostaje ta sama.

Jak zatem widać – na sklepowych półkach nie brak dziś najwyższej jakości sprzętu. Jaki telewizor kupić, kiedy przyjdzie czas wymiany starego odbiornika na nowy telewizor? Co jest najbardziej istotne podczas zakupu? Za wyświetlanie obrazu odpowiedzialna jest matryca, a więc to na niej należy skupić największą uwagę. Z pewnością warto wybierać spośród telewizorów, wyposażonych w wyświetlacz OLED oraz QLED. Nasuwa się zatem pytanie: czy warto kupić telewizor LED? Oczywiście. W zależności od potrzeb – sprawdzą się także telewizory LED. technologia OLED W przypadku telewizorów LED diody pobierają zewnętrzne światło. Technologia LED to dziś oczywistość. Do najlepszych technologii należą zaś wspomniane już OLED i QLED, które zapewniają znacznie lepsze odwzorowanie kolorów, głębię czerni, szczegółowy obraz, nasycone kolory, wyższą jasność obrazu, dysponują filtrami kolorów, a ich diody same emitują światło. Na początek warto dowiedzieć się, czym się różnią technologie, zastosowane w telewizorach, a także poszczególne modele danej kategorii. Smart TV z ekranem, zapewniającym najwyższą jakość, będzie doskonałym wyborem. Nowoczesny telewizor z wysoką jakością obrazu zapewni godziny rozrywki – nie tylko podczas oglądania filmów, ale i podczas grania w gry.

Co istotne – nie zawsze w telewizorach LCD można spotkać technologię LED. Pozbawione jej telewizory LCD nie zapewniają już takiej jakości, jak te wyposażone w ekrany z LED. Same ekrany LCD odchodzą dziś powoli do lamusa. Lepszą alternatywą są z pewnością panele OLED, a także technologia QLED. Powyżej omówiliśmy, czym się różnią: telewizor OLED, QLED oraz LED.

Materiał został przygotowany przez RTV EURO AGD