Poznaj najlepsze tablety w różnych przedziałach cenowych

Tablet to znakomity pomysł na prezent. Może być świetnym źródłem rozrywki, ale również przydać się np. do zdalnych lekcji albo nauki do egzaminu. Bez względu na to czy tablet ma służyć do oglądania filmów, przeglądania internetu czy grania w gry, warto znać najlepsze tablety w poszczególnych przedziałach cenowych.

Z tego względu przygotowaliśmy ranking tabletów z podziałem na cenę. Jeśli więc chcesz wiedzieć, jakie są najlepsze tablety do 1000 zł, 2000 zł albo 3000 zł podpowiemy, jaki tablet kupić.

Najlepsze tablety do 1000 zł

Tablety do 1000 zł to bardzo pojemny przedział, w którym można natknąć się na prawdziwe diamenty, gdzie wydajność podzespołów jest świetnie zoptymalizowana, jak i na nie najlepsze modele, na których nawet przeglądanie internetu bywa trudne, a jakość wyświetlanego obrazu pozostawia sporo do życzenia. Podobnie jest jeśli chodzi o wielkość ekranu. Niektóre tablety, które kosztują mniej niż 1000 zł kuszą rozmiarem. Duży ekran z pewnością przyciąga uwagę, jednak często wyświetlacz nie idzie w parze z technologią oraz wydajnością. Najlepsze tablety 10 cali można raczej znaleźć w wyższym przedziale cenowym, ponieważ do zapewnienia jakości potrzebny jest odpowiedni wyświetlacz liquid, który świetnie sprawdza się w przypadku filmów oraz gier. Tego typu sprzęt kosztuje jednak około 2000 zł.

Wróćmy jednak do egzemplarzy budżetowych. Najlepsze modele do 1000 zł świetnie sprawdzają się do rozrywki oraz pracy biurowej. W tego typu sprzęcie sporo zależy od pamięci wewnętrznej oraz procesora. Pamięć wbudowana modelu Samsung Galaxy Tab A7 Lite to 32 GB, jednak ważniejszy od pamięci wbudowanej jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek oraz 3 GB pamięci RAM. To z pewnością dobry tablet, który warto polecić w tej cenie. Wyróżnia go również smukły design. Tego typu tablet w zupełności wystarczy do podstawowych zadań jak oglądanie filmów czy uruchamianie najważniejszych aplikacji. Urządzenie posiada uniwersalny system operacyjny Android 11, a pojemność baterii wystarcza na kilka godzin użytkowania.

Nawet tańszy tablet, który również powinien sprostać oczekiwaniom to produkty serii Lenovo TAB. Tutaj również znajdziemy zainstalowany system operacyjny Android, dobry przedni aparat, wyświetlacz FHD oraz przyzwoitą pamięć RAM na poziomie 4 GB. To z pewnością sprawdzi się do codziennej pracy, a płynne działanie zbliżone jest do większości smartfonów. Z pewnością ostatnie modele Lenovo należą do najlepszych tabletów budżetowych.

Najlepszy tablet za 2000 zł

Jeśli potrzebujesz tabletu, który będzie niezawodny, a także będzie posiadał wszystkie najważniejsze akcesoria jak moduły Bluetooth czy solidna pamięć RAM - na rynku tabletów z pewnością znajdziesz kilka interesujących modeli. Zatem który tablet wybrać kiedy mamy do wydania 2000 zł? W tym przedziale z pewnością wyróżnia się Samsung Galaxy TAB S7. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zestaw z dodatkową klawiaturą, która zapewnia płynną pracę i pisanie dłuższych tekstów w standardzie, jaki oferują tylko laptopy. Producent zadbał o wydajne podzespoły. W tablecie znaleźć można m.in. 6 GB RAM, 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 865, a także 128 GB pamięci. W Galaxy TAB S7 znajdziemy system operacyjny Android 10. Przyjemność korzystania zapewnia duży ekran 12,4 cala. Ważny jest też rodzaj matrycy. Super AMOLED zapewnia znakomite doznania zarówno podczas korzystania z aplikacji, jak i w czasie czytania książek w postaci e-booków.

Najlepszy tablet za 3000 zł

Ranking tabletów wieńczą najlepsze na rynku modele. Polecane tablety w tym przedziale cenowym to z flagowe produkty wiodących marek. Przykładem może być np. Microsoft Surface. Warto zwrócić uwagę na ten sprzęt, ponieważ to jeden z niewielu przykładów tabletu, w którym znajdziemy dobrze funkcjonujący system operacyjny Windows. Android jest z pewnością szybki i intuicyjny jeśli chodzi o dotykową obsługę tabletu, jednak do bardziej wymagających zadań potrzebny jest system, który pozwala na płynne korzystanie z aplikacji biurowych. Wraz z premierą najnowszej odsłony modelu GO, czyli Surface GO 3, w atrakcyjnej cenie można znaleźć jego poprzednika, czyli wersję GO 2. Zresztą także najnowsze dzieło firmy Microsoft można znaleźć w cenie zbliżonej do 3000 zł. Jeśli wyposażymy Surface w dedykowane klawiaturę oraz rysik, urządzenie z tabletu szybko zmienia się w funkcjonalny ultrabook.

Z budżetem do 3000 zł możemy też sięgnąć po jeden z wiodących tabletów na rynku, czyli najnowszego iPada Air. W wersji z 64 GB RAM bez trudu zmieścimy się w tym budżecie, a w zamian otrzymujemy fantastyczny procesor A14 Bionic oraz ekran 10,9 cala. Ten model z pewnością należy do liderów pod względem wydajności. Najnowszy model Apple iPad Air zbliżony jest osiągami do najmocniejszego przedstawiciela tej grupy, czyli iPad Pro. Dodatkowe możliwości urządzenia zapewni Apple Pencil oraz klawiatura Magic Keyboard. Apple iPad dostępny jest również w mniejszych przedziałach cenowych, jednak warto zastanowić się, jaka wydajność jest najważniejsza, a wtedy wybrać właściwy Apple iPad.

