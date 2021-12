Ranking telefonów – wybierz model dopasowany do swoich potrzeb

Smartfony już od wielu lat są integralną częścią naszego życia. Używamy ich podczas podróży, w pracy, w parku, w sklepach, a nawet do grania w gry wideo i oglądania filmów oraz seriali.

Każdego roku pojawia się bardzo dużo nowych modeli smartfonów na rynku, a bogata oferta w sklepach sprawia, że każdy będzie w stanie wyszukać model urządzenia idealnie skrojony pod siebie. Pomocny pod tym względem może się okazać ranking telefonów.

Smartfony bardzo ułatwiają codzienne funkcjonowanie dzięki dużej ilości opcji, które posiadają.

Smartfony – urządzenia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie

Smartfony stały się urządzeniami, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie milionów ludzi na całym świecie. Te małe urządzenia posiadają praktycznie wszystkie potrzebne udogodnienia, które kiedyś były charakterystyczne dla wielu innych urządzeń. Smartfon pozwala wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie, dokonywać zakupów i płatności on-line, śledzić na żywo wyniki meczów, grać w ciekawe gry, oglądać filmy na platformach streamingowych, notować nasze postępy na siłowni, czy umawiać się na spotkania z klientami i trafiać w dowolne miejsce za sprawą GPS-u. Jak widać, to małe urządzenie stanowi centrum, które łączy sprawy rozrywkowe z tymi bardziej zawodowymi.

Ogromne możliwości, małe wymiary i możliwość zabrania go w każde miejsce przekonały do zakupu tego urządzenia niezliczone rzesze użytkowników. Urządzenie zapewnia komfort psychiczny, bo zawsze w razie zaistniałej potrzeby możemy zrobić z niego właściwy użytek.

Ranking telefonów – sprawdź polecane modele

Wiele osób zastanawia się, jak wybrać świetny smartfon i co powinien posiadać. Nie jest to proste zadanie wobec ogromnej ilości dostępnych modeli na rynku. Rynek tych telefonów jest bardzo zróżnicowany i bogaty w kolejne premiery coraz to nowszych modeli. W wybraniu odpowiedniego modelu urządzenia pomoże najnowszy ranking telefonów.

Smartfony są urządzeniami niemalże osobistymi, i pełnią w naszym codziennym życiu wiele różnych, często bardzo istotnych funkcji. Jeśli zastanawiasz się jaki model urządzenia kupić sobie lub osobie bliskiej, oprócz dobrego stosunku jakości do ceny, powinieneś brać pod uwagę zastosowanie dla potencjalnego telefonu. Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości zdjęciach i filmach, wówczas zwróć uwagę na posiadany przez telefon aparat fotograficzny i wyświetlacz, który będzie istotny w przypadku oglądania filmów w wysokiej jakości. Dobrze jest zdecydować się w takiej sytuacji na telefon z dobrą optyczną stabilizacją obrazu. Warto też zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania.

Jeśli natomiast lubisz używać smartfona, jako centrum muzyczne, wówczas warto zwrócić uwagę na wysokiej jakości głośniki stereo. W końcu dla miłośników muzyki jakość dźwięków jest kluczowa. Warto też wyposażyć telefon w pojemną kartę pamięci.

Niektóre osoby pokuszą się natomiast o model posiadający ciekawostki techniczne, np. czytnik linii papilarnych czy ładowanie bezprzewodowe.

Pamiętaj też, że świetny smartfon nie zawsze musi kosztować majątek. Czasami tani telefon może bardzo zaskoczyć swoją jakością, choć w pewnych aspektach z oczywistych względów nie będzie dorównywał swoim droższym odpowiednikom.

Rynek smartfonów oferuje urządzenia posiadające różne specyfikacje, ceny i możliwości, dlatego każdy bez problemu znajdzie urządzenie dopasowane do swoich potrzeb. Ułatw sobie wybór i sprawdź ranking smartfonów.

Smartfony 5G – nowa jakość wśród telefonów

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na smartfony 5G. Najlepsze telefony 5G są odczuwalnie droższe od innych modeli, jednak potrafią często zastąpić i komputer, i aparat fotograficzny.

Pobieranie danych 400 Mb/s nie jest już jedynie marzeniem, a rzeczywistością dla wielu użytkowników smartfonów 5G! Warto w tym miejscu dodać, że maksymalna docelowa prędkość transferu zależy nie tylko od urządzenia, ale także od operatora; tego, czy obsługuje fale milimetrowe i pasma agregowane.

Na rodzimym rynku pojawia się coraz więcej modeli smartfonów, które obsługują 5G. Chociaż na pierwszy rzut oka najpopularniejsze telefony, to te od Samsunga (np. Samsung Galaxy), to inne firmy starają się skutecznie nadganiać ze swoimi ofertami. Wiele ciekawych modeli 5G oferują też m.in. Huawei, LG, Motorola, Realme, Sony i Xiaomi.

Telefony dla seniorów – czym się kierować przy zakupie?

Pośród użytkowników telefonów są też seniorzy, którzy nie potrzebują do szczęścia ogromnej ilości funkcji i opcji. Wybierając telefon dla osoby starszej, powinniśmy brać pod uwagę inne kryteria niż w przypadku urządzeń używanych przez nastolatków lub osoby w średnim wieku. Telefon dla seniora powinien odpowiadać na jego potrzeby – osoba starsza bardziej ceni prostotę obsługi od możliwości skorzystania z serwisów społecznościowych czy możliwości nagrywania filmów w rozdzielczości 4k. Takie telefony dla seniorów powinny eliminować z głównego ekranu wszelkie niepotrzebne elementy, które wykraczają poza bazową funkcjonalność urządzenia.

Jedna z kluczowych cech takiego telefonu, to ułatwiony proces wybierania numerów alarmowych i kontaktów do najbliższych osób. Możliwość wybrania odpowiedniego numeru za pomocą jednego przycisku przełoży się na bezpieczeństwo i większy komfort seniora.

Oprócz dużej prostoty obsługi, liczą się także intuicyjne menu, wygodne i - co ważne - duże klawisze, długi czas pracy na jednym cyklu ładowania i odporna konstrukcja. Jeśli telefon spełnia wymienione warunki, wówczas będzie odpowiednim wyborem dla osoby starszej.

Materiał został przygotowany przez RTV EURO AGD