Jaki smartwatch do iPhone'a jest odpowiedni na prezent?

Smartwatche to jedne z najbardziej pożądanych prezentów. Popularnością cieszą się zwłaszcza inteligentne zegarki z systemem iOS, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania, wydajnością i długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Apple Watch series są wybierane na upominki urodzinowe, z okazji Pierwszej Komunii Świętej, na Boże Narodzenie, a także na szereg innych okazji w roku. Jaki smartwatch Apple Watch SE wybrać? Który smartwatch kupić dla dziecka, a który dla sportowca? Oto sprawdzone wskazówki.

Smartwatch do iPhone – który wybrać?

Wśród polecanych modeli inteligentnych zegarków znajduje się Huawei Watch, jednak właściciele iPhone'a powinni stawiać na inteligentny zegarek marki Apple. Oba sprzęty będą ze sobą w pełni kompatybilne, co sprawi, że do ich prawidłowej pracy niepotrzebna będzie czasochłonna konfiguracja. Nawet najlepszy Watch GT Huawei może utrudniać sparowanie urządzenia z iPhonem, dlatego bezpieczniejszym wyborem jest smartwatch Apple. Bez względu na wybrany model, zawsze będzie to zegarek inteligentny o wysokiej wydajności. Amerykański koncern słynie z montowania znakomitych podzespołów w iPhone'ach, iPadach i MacBookach, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć pewność, że w przypadku smartwatchy jest podobnie.

Smartwatche do iPhone'a powinny działać równie wydajnie co smartfon. Do iPhone trudno zatem dopasować zegarki inteligentne spośród niedrogich modeli. Wybierając zegarek sportowy na prezent, powinno się wziąć to pod uwagę. W przeciwnym razie szanse na pełną kompatybilność telefonu ze smartwatchem zmaleją.

Przed zakupem konkretnego smartwatcha powinno się zawrócić uwagę na wszystkie dane techniczne. Materiał, z którego wykonano obudowę, masa urządzenia, technologia łączności i jej standard są równie istotne co sam wygląd zegarka i jego kompatybilność z iPhonem. Nieprawidłowy wybór sprawi, że zegarek będzie drogi, jednak mało funkcjonalny dla konkretnego użytkownika.

Smartwatch dla dziecka – czy warto?

Czy warto wybierać smartwatche dla dzieci? Inteligentne zegarki dla najmłodszych dzieci nie muszą być drogie. 8-latkom lub użytkownikom w podobnym wieku przydadzą się przede wszystkim podstawowe funkcje urządzeń tego typu. Powiadomienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych na ekranie zegarka zwiększają bezpieczeństwo kilkulatków. Dodatkowo smartwatch wyposażony we wbudowany moduł GPS i przycisk SOS zapewnia ochronę dziecku, gdy to zgubi się w mieście lub zostanie zaatakowane przez obce osoby. GPS zlokalizuje użytkownika i umożliwi jego szybkie odnalezienie. Przycisk SOS wyśle natomiast sygnał do wskazanej osoby (np. rodzica), że dziecko potrzebuje jak najszybszej pomocy.

Nastolatkowie ucieszą się natomiast ze smartwatcha o rozbudowanych funkcjach. Odtwarzacz muzyki zapewnia możliwość słuchania ulubionych utworów w dowolnym miejscu o każdej porze. Wyszukiwanie głosowe ułatwi wybieranie połączeń wychodzących, natomiast wyświetlacz retina zagwarantuje najwyższą jakość obrazu. Wyszukiwanie za pomocą głosu jest w stanie połączyć użytkownika Apple Watcha z rodzicem lub najlepszym przyjacielem bez konieczności wybierania numeru na ekranie smartfona. Krokomierz pomoże natomiast zadbać nastolatkowi o odpowiednią ilość ruchu na co dzień, by zmniejszyć ryzyko nadwagi i otyłości oraz związanych z nimi chorób cywilizacyjnych.

Smartwatch kompatybilny z iPhonem dla biegacza - na jakie funkcje zwrócić uwagę?

Smartwatch dla biegacza powinien posiadać rozbudowane funkcje sportowe. Czujnik tętna umożliwia użytkownikom telefonów z logo nadgryzionego jabłka i kompatybilnych z nimi zegarków zebrać dane o efektywności treningu. Tętno powinno być dostosowane do wieku, wydolności organizmu i efektów, które chce się osiągnąć za pomocą konkretnych ćwiczeń. Pomiar tętna jest istotny zwłaszcza dla użytkowników, którym zależy na spalaniu tkanki tłuszczowej. Monitor pracy serca przydaje się również biegaczom, którzy chcą efektywnie przygotować się do maratonu lub innych biegów długodystansowych.

Smartwach dla biegacza może być również wyposażony w inne funkcje sportowe. Dzięki nim można ćwiczyć również pozostałe dyscypliny, by zwiększyć wydolność organizmu i urozmaicić treningi. Najlepsze smartwatche Apple umożliwiają dokładny pomiar dystansu pokonanego w czasie biegania, jazdy na rowerze lub pływania. Wodoodporna obudowa sprawia, że użytkownik może bezpiecznie korzystać ze smartwatcha na basenie lub na plaży. Przydatny jest też licznik kalorii, który pomaga dostosować dietę i jej kaloryczność do rzeczywistego zapotrzebowania organizmu.

Dodatkowo dla aktywnych osób ważna jest funkcja monitorowania snu. Zdrowy sen jest niezbędny dla prawidłowej regeneracji mięśni, chrząstki stawowej oraz całego organizmu. Monitorowanie snu umożliwia sprawdzenie, czy użytkownik przesypia odpowiednią liczbę godzin i czy wybudza się w nocy. Często przyczyną zmęczenia o poranku jest zbyt krótkie zapadanie w sen głęboki, wynikające z częstych, krótkich pobudek, o których nie pamięta się o poranku. Smartwatch rejestruje kilkusekundowe wybudzenia, dzięki czemu łatwiej im zapobiegać.