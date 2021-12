Testujemy kawy z limitowanej kolekcji Gifts of the Forest od Nespresso. Jest w czym wybierać.

Limitowana kolekcja Nespresso Gifts of the Forest (Dary Lasu) to niepowtarzalne kawy i zaskakują-ce nuty aromatyczne, które umilą zimowy czas każdemu miłośnikowi małej czarnej. Sprawdzamy jak smakują.

Przetestowaliśmy zimową kolekcję kaw Nespresso Gifts of the Forest, dostępną zarówno dla systemu Nespresso Original, jak i Vertuo. To 100% mielonej kawy najwyższej jakości, tym razem inspirowanej leśną roślinnością.

Forest Black, to pikantne espresso, które odznacza się egzotycznymi drzewnymi nutami i jagodowym aromatem, co idealnie podkreśla zbożowy smak. Z kolei Forest Almond Flavour, dzięki słodkiej, orzechowej nucie ukrytej w południowoamerykańskiej Arabice tego espresso, skutecznie rozgrzewa i pobudza. Nam szczególnie przypadła do gustu Forest Fruit Flavour, w której czuć aromaty soczystych jagód i słodkiego ciasta. Limitowana edycja kaw i akcesoriów Gifts of the Forest dostępna jest on-line i we wszystkich Butikach Nespresso.