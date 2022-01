Muzyka bez ZAIKSU, czyli wszystko o prawach autorskich

Czy wyobrażasz sobie restaurację bez delikatnie sączącej się z głośników nastrojowej muzyki? Trudno to sobie wyobrazić. Muzyka pełni w naszym życiu ogromną rolę, budzi emocje, tworzy klimat. Czy zdajesz sobie jednak sprawę z istnienia praw autorskich? Czy wiesz, czym jest muzyka zwolniona z opłat? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Publiczne odtwarzanie muzyki – o czym trzeba wiedzieć?

W większości lokali czy restauracji oprócz wystroju, menu i innych ważnych elementów, bardzo istotne miejsce zajmuje muzyka. Musisz jednak wiedzieć, że nie możesz ot tak włączyć dowolnego radia i odtwarzać go publicznie bez uiszczenia odpowiedniej opłaty. Z czego ona wynika? Przede wszystkim z tego, że każdy utwór, jaki chcesz odtworzyć w swoim lokalu ma swojego autora. Autorowi natomiast przysługuje niezbywalne prawo autorskie. Co to oznacza? Chodzi o to, że jedyną osobą, która ma prawo do publicznego odtwarzania danego utworu muzycznego jest jego autor.

Prawo autorskie jest zbiorem pewnych norm prawnych, które stanowią gałąź prawa własności intelektualnej. Każdy autor utworu muzycznego ma prawo decydować, w jaki sposób dane dzieło będzie odtwarzane, jak będzie na nim zarabiał. W Polsce prawem autorskim rozporządza ZAIKS, który udziela zgody na publiczne odtwarzanie utworu muzycznego poprzez wydanie licencji. Licencja jest natomiast pewnego rodzaju umową, która jasno określa skalę wynagrodzenia i sposób użytkowania utworu muzycznego. W praktyce oznacza to, że użytkownik utworu odprowadza do ZAIKSU tzw. tantiemy, które przysługują autorom. ZAIKS natomiast rozdysponowuje pobrane pieniądze pomiędzy autorów. Ma także prawo do składania pozwów sądowych w imieniu twórców, gdy prawa autorskie zostaną w jakikolwiek sposób naruszone.

Radio internetowe do restauracji i lokalu bez opłat ZAIKS

W lokalach czy restauracjach najczęściej użytkuje się muzykę z licencją na publiczne odtwarzanie. Jest to usługa skierowana zarówno do firm, jak i do osób fizycznych. Muzyka tego rodzaju może być odtwarzana na imprezach masowych czy podczas dowolnych okoliczności, a także jako tło właśnie w restauracji czy innym lokalu. Muzyka bez ZAiKS jest wolna od wszelkich opłat, również STOART, SAWP i ZPAV. Radio jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta i zapewnia zarówno przekaz słowny, jak i audio i video.W ramach radia internetowego bez opłat możliwe jest słuchanie przeróżnych playlist, zarówno club dance czy disco, jak i smooth jazz czy inne rodzaje muzyki, idealne jako tło w galerii handlowej czy restauracji.

Warto wiedzieć, że istnieje sporo miejsc i okoliczności, w których odtwarzanie muzyki bez ZAIKSu nie jest możliwe. Chodzi tutaj np. o występy zespołów coverowych, organizację karaoke, dyskoteki z DJ-em czy emisji filmu z wyłączeniem kina amatorskiego. Do każdej z wymienionych okoliczności stowarzyszenia mają osobny cennik, z którym należy się zapoznać. Warto także pamiętać, że wszyscy znani twórcy są zrzeszeni w ZAIKS, co oznacza, że muzyka popularna zawsze wiąże się z koniecznością opłacenia ZAIKSu. Jest to koszt rzędu 800 zł rocznie, więc duże restauracje czy lokale są w stanie ten wydatek ponieść. Jeśli jednak mimo wszystko zależy Ci na oszczędnościach, możesz skorzystać z innych możliwości, które pozwalają na w pełni legalne odtwarzanie muzyki również w zastosowaniach komercyjnych.

Creative Commons

Creative Commons to licencja, która umożliwia twórcom udostępnianie swoich utworów na jednym z czterech warunków. Pierwsze trzy warunki są bezpłatne, a jeden zabrania użytku komercyjnego. Radiem internetowym na licencji Creative Commons jest Radio Wolne Media. To dobre rozwiązanie, choć trzeba liczyć się z tym, że nie usłyszysz tu znanych, popularnych utworów. Inną możliwością jest wybór radia z płatną licencją CC. Jeśli uiścisz odpowiednią opłatę, otrzymasz login i hasło, a także prawo do odtwarzania muzyki swoim klientom.

Inną opcją jest zakup płyt z muzyką Creative Commons. W ten sposób możesz zyskać bardziej dopasowane do konkretnych oczekiwań playlisty, a tym samym koszt takiej usługi nie nadszarpnie Twojego budżetu. Z takich płyt możesz słuchać muzyki znanych artystów, jak i mniej popularnych kompozycji, dobranych do rodzaju lokalu i jego atmosfery.

Jakie znaczenie ma muzyka w lokalu?

Muzyka do restauracji stanowi bardzo istotny element każdego lokalu. Określa się to zbiorowym mianem – audiomarketing. Chodzi tutaj o budowanie pozytywnego nastroju, klimatu panującego w restauracji. Ponadto, muzyka potrafi wzbudzać pozytywne emocje, co z pewnością ma ogromny wpływ na to, jak klient będzie postrzegał daną restaurację nawet nie do końca świadomie. Wybierając muzykę zwolnioną z opłat możesz mieć pewność, że działasz zgodnie z prawami autorskimi, nie łamiesz prawa polskiego, a do tego tworzysz niezwykłą atmosferę lokalu gastronomicznego.

ZAIKS jest instytucją, która ma na celu ochronę praw intelektualnych i twórczych dla twórców, którzy w stworzenie swoich dzieł wkładają mnóstwo pracy. Opłacenie ZAIKSu pozwala na ochronę tych praw, muzyka bez ZAIKS i korzystanie z niej w celach komercyjnych również jest w pełni zgodne z prawem i legalne.

Materiał przygotowany przez VIGOR Multimedia