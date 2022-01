Planujesz zakup telefonu dla swojej babci? A może szukasz telefonu komórkowego dla dziadka? Jaki telefon dla seniora wybrać? Czym powinno odznaczać się urządzenie? Zobacz, na co zwracać uwagę, kupując telefon dla seniora!

Jaki telefon dla seniora będzie dobry? Czy klasyczny telefon sprawdzi się osobie starszej? Ranking telefonów – gdzie szukać opinii?

Jaki telefon dla seniora warto wybrać? Wszystko oczywiście zależy od umiejętności osoby starszej. Niektórzy dziadkowie doskonale radzą sobie z nową technologią, więc na pewno nie będą mieli problemu ze smartfonem. Inni potrzebują jedynie urządzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych i bycia w stałym kontakcie z rodziną. Nie myślą o odczytywaniu czy pisaniu wiadomości SMS, surfowaniu po Internecie czy mediach społecznościowych. Dla takich seniorów najlepszym rozwiązaniem będą klasyczne telefony.

Jaki telefon dla seniora będzie dobry?

Zastanawiasz się, czy dany smartfon to odpowiedni telefon dla seniora? Jak już wspominaliśmy, wszystko zależy od stopnia zaawansowania technologicznego Twojego dziadka lub babci. Smartfon będzie świetnym rozwiązaniem dla tych dziadków, którzy potrafią pisać wiadomości tekstowe, surfują po Internecie, a nawet odwiedzają media społecznościowe. W dalszym ciągu są jednak osoby, którym nie zależy na takich nowinkach, a jedynie na możliwości wykonywania i odbierania połączeń. Jeśli Twój dziadek lub babcia należą do tej drugiej grupy, najlepszy telefon dla nich to ten zdecydowanie klasyczny.

Dla bardziej zaawansowanych seniorów poleca się oczywiście smartfony z dotykowym ekranem. Warto jednak sięgać po modele, które wyposaża się w duży ekran. Dzięki temu obraz oraz wyświetlane na ekranie teksty będą odpowiednio czytelne i widoczne dla naszego dziadka lub babci. Możesz również sprawdzić urządzenia, które oprócz dotykowego ekranu, mają również przyciski funkcyjne. Do świetne wsparcie, szczególnie jeśli na danym smartfonie nawigacja za pomocą gestów jest nieco skomplikowana.

Z racji tego, że smartfony pozwalają nam na więcej niż klasyczne telefony, warto babci lub dziadkowi zainstalować dodatkowe aplikacje. Na przykład te, które przypominają o braniu leków, alarm SOS – jeśli nie ma, czytnik etykiet oraz notatnik czy program umożliwiający bezproblemowe stworzenie listy zakupów.

Jeśli interesują Cię smartfony dla seniora, zwróć także uwagę na aparat fotograficzny. Seniorzy uwielbiają robić zdjęcia – na przykład na spotkaniach rodzinnych – a dzięki dobremu aparatowi będą mogli cieszyć się równie dobrą jakością wykonanego obrazu.

Czy klasyczny telefon sprawdzi się osobie starszej?

Klasyczny i prosty telefon komórkowy to taki, który ma fizyczną klawiaturę numeryczną. Wszystkie tego rodzaju telefony dla seniora wyposaża się zazwyczaj w klawiaturę kontrastową oraz duże cyfry. Warto zwracać uwagę na te urządzenia, które posiadają fizyczne oznaczenia na konkretnych przyciskach.

Kupując telefon dla seniora, zwróć także uwagę na obsługę. W przypadku starszej osoby najlepszym rozwiązaniem będą oczywiście te urządzenia, które charakteryzują się zrozumiałym i czytelnym menu. W typowych telefonach dla seniorów producenci często instalują uproszczony system operacyjny, który znacząco ułatwia obsługę aparatu.

Kolejną ważną rzeczą jest solidny głośnik. To oczywiste, że starsze osoby nierzadko mają problemy ze słuchem. Dlatego tak ważne jest, by kupować telefony dla seniora, które gwarantują dobry dźwięk połączeń i możliwość rozmowy przez tryb głośnomówiący.

Wielu specjalistów zwraca również uwagę na rozmiar ekranów. Według nich warto wybrać ten model telefonu, w którym zachowano odpowiednią równowagę pomiędzy wagą telefonu a wymiarem wyświetlacza.

Następnym czynnikiem jest oczywiście przycisk SOS. Dzięki temu w razie ewentualnego wypadku nasz dziadek czy babcia będą mogli szybko skontaktować się z pomocą.

Kolejnym – równie ważnym aspektem jest żywotność baterii. Oczywiście im większa pojemność baterii, tym lepiej. Na szczęście większość telefonów dla seniora to proste urządzenia, pozbawione zbędnych funkcji i tym samym aplikacji, które pobierają dużo baterii. Tym samym telefony dla seniora nierzadko wyróżniają się długim działaniem na jednym cyklu ładowania.

Z reguły w telefonach dla seniorów brakuje dodatkowych aplikacji i funkcji – na przykład GPS, funkcji latarki czy radio FM. Jeśli wiesz, że coś takiego przyda się Twojej babci lub dziadkowi, koniecznie sprawdź, czy urządzenie, które Cię interesuje, wyposażono w odpowiednie opcje.

Ranking telefonów – gdzie szukać opinii?

Jeśli nie jesteś pewny, czy dany telefon dla seniora się sprawdzić, koniecznie znajdź ranking telefonów i zobacz, jakie modele są aktualnie popularne. Polecamy zapoznać się również z opiniami innych klientów, którzy już użytkują interesujący Cię model telefonu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że dane urządzenie faktycznie sprawdzi się w rękach Twojej babci czy dziadka. Aktualnie sporą popularnością cieszą się telefony komórkowe MyPhone Halo, Nokia, Maxcom, Alcatel. Nie zwlekaj i sprawdź ranking polecanych modeli już teraz! Czytelny wyświetlacz, solidne materiały wykorzystane do produkcji telefonów oraz to, aby wybrać głośny telefon to gwarancja, że sprzęt sprawdzi się w przypadku osób starszych jako dobry telefon na lata.

Materiał przygotowany przez RTV Euro AGD