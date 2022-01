Jak i dlaczego robić zakupy w eobuwie – opinie, asortyment i promocje

Eobuwie.pl to jeden z najpopularniejszych w Polsce sklepów internetowych z butami i dodatkami. Jego sukces nie powinien dziwić. Wieloletnia historia firmy i jej dążenie do tworzenia kolejnych innowacyjnych rozwiązań znajduje uznanie klientów i znawców branży e-commerce.

Potwierdzają to nie tylko bardzo dobre opinie Eobuwie wystawione przez kupujących w Internecie, lecz także niezliczone nagrody i wyróżnienia. Planujesz zakup świetnie dopasowanych butów doskonałej jakości bez wychodzenia z domu? A może marzysz o nowym plecaku, portfelu czy torebce? Przekonaj się, że Eobuwie.pl to adres, który warto znać!

Historia Eobuwie.pl to dzieje rozwoju e-commerce w Polsce

„Od pucybuta do milionera” – to znane powiedzenie opisujące spełnienie się amerykańskiego snu doskonale pasuje do historii Eobuwie.com. Firma rozpoczęła działalność w 1996 roku, sprzedając obuwie wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Na początku XXI wieku coraz więcej Polaków miało dostęp do Internetu, a światowe trendy wskazywały na to, że do sieci przeniesiemy wiele ważnych dziedzin życia, w tym także zakupy. Dlatego w 2006 roku powstał sklep internetowy Eobuwie.pl, który po niespełna dwóch dekadach działalności jest jednym z najważniejszych e-commerce w Europie.

Zagraniczna ekspansja rozpoczęła się w 2013 roku. Pierwszym krajem poza Polską, w którym można było zrobić zakupy online na Eobuwie, były Czechy. W kolejnych latach do tego grona dołączyły m.in. Wielka Brytania, Włochy, Francja, Węgry, Rumunia, Niemcy, Hiszpania i Szwecja. Jak widać, z usług sklepu mogą dzisiaj korzystać mieszkańcy większości europejskich krajów.

Poznaj innowacyjny skan stopy esize.me

W 2018 roku sklep zrewolucjonizował sprzedaż butów w Internecie dzięki skanowi stopy esize.me. Nigdy wcześniej polski użytkownik nie mógł być pewien, czy obuwie zamawiane online będzie idealnie dopasowane do stopy. Problem narastał, jeżeli klient nie był wierny jednej marce obuwniczej. Nie jest bowiem tajemnicą, że rzeczywista rozmiarówka różni się pomiędzy producentami.

Skaner stopy esize.me wprowadził zupełnie nową jakość do doświadczeń zakupowych Polaków. Firma była wielokrotnie wyróżniana za tę innowację. W 2018 roku otrzymała nagrody E-commerce Polska Awards 2018 w aż trzech kategoriach: BEST IN, Best Innovation i Best on mobile. W 2019 roku zdobyła m.in. dwie nagrody Money.pl w kategoriach: Firma Roku oraz Technologia, która zmieniła zasady gry.