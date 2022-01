Zainwestuj w jakościowe materace do swojej sypialni!

Wygodne materace to podstawa sypialni. Bez względu na to, czy dopiero się urządzasz czy może planujesz remont - każdy moment jest dobry na to, aby wyposażyć się w wygodny materac, który poprawi nie tylko jakość Twojego snu i wypoczynku, ale również komfortu dla organizmu. Na rynku znajdziesz materace termoelastyczne, materace kieszeniowe czy też materac sprężynowy wykonany z pianki wysokoelastycznej - czym kierować się przy wyborze? Poniżej garść inspiracji, które powinny ułatwić Ci wybranie odpowiedniego wariantu?

Jakie materace będą najlepsze dla Ciebie i Twojego partnera?

Dobry materac to taki, który koresponduje z oczekiwaniami i potrzebami osób, które będą z niego korzystać. Jego głównym zadaniem jest to, aby zapewnić zdrowy sen, co w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na Twoją codzienną aktywność. Punktem wyjściowym każdego materaca jest to, że powinien on być odpowiednio twardy i dostosowywać się do kształtu ciała. Poza odpowiednim stopniem twardości musi być także elastyczny, aby prawidłowo podpierać Twój kręgosłup oraz kręgi szyjne.

– materace piankowe,

– hybrydowe (mieszane),

– nawierzchniowe.

Duży wybór sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na zasobność swojego portfela oraz przeznaczenie. Inny bowiem materac będzie odpowiedni dla alergików, inny dla osób, które borykają się z problemem kręgosłupa, a jeszcze inny - materac premium dla wymagających użytkowników. Każdy będzie w stanie odnależć odpowiedni dla siebie wariant materaca.

Odpowiednio dobrany materac może poprawić komfort Twojego wypoczynku

Co powinno poprzedzać etap wyboru materaca? Pierwszy krok to wzięcie pod uwagę sylwetki, potrzeb oraz wieku osób, które będą docelowo korzystać z takiego materaca. Równie istotne są przyzwyczajenia osób, które będą z niego korzystać. Warto także wziąć pod uwagę to, że materac powinien delikatnie wystawać poza ramę łóżka - optymalna wartość wynosi od 4 do 10 cm.

Równie istotne jest dostosowanie materaca do naszej wagi. W przypadku tych osób, które ważą nieco więcej - w ich przypadku odpowiednim wyborem będą twardsze modele materaca. Z kolei szczupłe osoby powinny wybrać miękkie modele. W przypadku gdy z materaca będą korzystać osoby o skrajnej wadze - optymalnym posunięciem będzie materac średniotwardy.

Materace z pianki poliuretanowej są praktyczne i wygodne

Na początku warto podkreślić, że pianka poliuretanowa jest wysoce plastycznym materiałem, a przy tym na tyle twardym, by zapewnić wygodne warunki do spania. Jednocześnie jest to materiał oddychający, który zredukuje powstawanie drobnoustrojów. Z tego właśnie powodu materace wykonane z tego materiału mogą być wykorzystywane przez osoby, które borykają się z problemem alergii. Co więcej - takie pianki są też często używane przy produkcji materacy kieszeniowych.

Materace wykonane z pianki poliuretanowej są przykładem bezpiecznego oraz uniwersalnego wyboru od wielu lat. Nic też nie wskazuje na to, by ta tendencja miała ulec odwróceniu. O jakości materacy piankowych można przekonać się choćby po ich gęstości - nie ulegają bowiem odkształceniom tak szybko jak materace wykonane z innych, gorszych materiałów. Co więcej - nie kruszą się i bardzo szybko wracają do swojego pierwotnego stanu. Jest to zatem przykład ekonomicznego wyboru, który posłuży przez wiele lat zapewniając wygodę.

