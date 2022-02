Jaki telefon dla seniora będzie najlepszy i czym kierować się przy wyborze?

Starsi ludzie najczęściej są kojarzeni z telefonami stacjonarnymi, bo te są proste w użyciu i równie starej daty, jak oni sami. Tymczasem i oni mogą cieszyć się telefonami komórkowymi, tym bardziej że przecież w sprzedaży dostępne są również proste w użyciu modele przeznaczone dla użytkowników, którzy ograniczają się jedynie do sporadycznego wykonywania zwykłych połączeń.

Jaki telefon komórkowy dla seniora?

Wiele osób zastanawia się, jaki telefon dla seniora będzie najlepszy. Wbrew pozorom wybór urządzeń i dla tej grupy użytkowników jest bardzo duży, więc każdy ma szansę znaleźć dla siebie odpowiedni model. Dobry telefon dla osób w tym przedziale wiekowym to proste urządzenie z dużą klawiaturą. Duże przyciski ułatwią wybieranie numeru nawet bez użycia okularów. Przyda się także czytelny wyświetlacz, który wyświetli duże cyfry wybranego numeru. Tak samo musi to być głośny telefon, a dźwięk słyszalny ze znacznej odległości. Senior musi również dobrze słyszeć rozmówcę i mieć możliwość korzystania z opcji typu tryb głośnomówiący. Telefon powinien być jednocześnie solidnie wykonany i tym samym wytrzymały. Bardzo ważne jest, aby był prosty w obsłudze, a menu było zrozumiałe. Warto więc zwrócić uwagę na typowe telefony dla seniora, ponieważ w tych producenci stosują własne uproszczone systemy operacyjne.

Jakie funkcje posiada klasyczny telefon dla seniora?

Dobry odpowiedni telefon dla seniora powinien mieć jedną z popularnych funkcji, jaką jest przycisk SOS. To specjalny przycisk, który daje poczucie bezpieczeństwa. Należy go używać w razie niebezpieczeństwa czy zagrożenia życia. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby tym prostym sposobem rozesłać specjalną, przygotowaną wcześniej wiadomość do 5 bliskich osób, a także nawiązać połączenia. Często takie rozwiązanie jest bardziej pomocne niż wykonanie połączenia pod numer alarmowy 112. Nie każdy telefon posiada przycisk SOS, dlatego szukając odpowiedniego modelu, trzeba sprawdzić, jak jest w konkretnym przypadku.

Przydatną funkcją jest GPS. Dzięki niej opiekun na swoim telefonie może kontrolować, gdzie w danym momencie znajduje się senior. Aplikacja wskazuje jego lokalizację na mapie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku seniorów, którzy często wychodzą sami na zewnątrz.

Przydatną funkcją dla seniorów może być również radio fm. Przyda się zarówno w domu, jak i poza domem. Seniorzy rzadko korzystają z internetu. Radia zaś słuchają chętnie, szczególnie w momencie, gdy są podawane wiadomości.

Telefony komórkowe dla seniorów mają też latarkę, choć nie wszystkie. Funkcja jest bardzo przydatna w różnych sytuacjach. W ogóle telefon dzięki tej opcji jest przydatniejszym gadżetem, gdyż przydaje się częściej i służy już nie tylko do kontaktowania się z bliskimi i wykonywania innych połączeń.

Najlepszy telefon ma także kalkulator. Ta funkcja też przydaje się na co dzień. Dzięki niej telefon może po prostu służyć również jako zwykłe narzędzie do liczenia. A że najczęściej jest pod ręką w różnych miejscach, fajnie, żeby tę opcje posiadał.

Niektóre modele posiadają aparat fotograficzny. Jeśli ktoś lubi robić zdjęcia, to jak najbardziej ta funkcja się przyda. Trzeba tylko liczyć się z tym, że w typowych telefonach dla seniorów, aparat nie będzie zbyt dobry czy porównywalny z aparatem stosowanym w nowoczesnych smartfonach.

Czym kierować się wybierając telefon komórkowy dla seniora?

Wybierając smartfon dla seniora, trzeba zwrócić uwagę na jego oczekiwania i potrzeby. Każdy senior potrzebuje czegoś innego. Jednemu wystarczy prosty telefon bez żadnych funkcji, drugi chce mieć przynajmniej radio lub coś innego. Jeden chce dzwonić, a drugi wysyłać wiadomości sms. Na tej podstawie też należy dokonać wyboru urządzenia. Bo innego telefonu będzie potrzebowała osoba, która zamierza tylko dzwonić, a na inne jego cechy trzeba zwrócić uwagę, wybierając model do wysyłania wiadomości tekstowych.

Kolejna sprawa to wygląd i wykonanie. Dla osób starszych poleca się solidne modele, wykonane z trwałych materiałów i z dbałością o najmniejsze detale. Dzięki temu bez względu na to, ile raz to urządzenie upadnie, nie zniszczy się. Takie modele można ściskać, rzucać, a i tak nie ulegną awarii.

Szukając telefonu dla seniora lepiej zwrócić uwagę na funkcje, niż na jego cenę. Warto dodać, że telefony dla seniorów są znacznie tańsze od nowoczesnego smartfona. Można je kupić za kilkaset złotych.

Ranking telefonów dla seniora

Na liście telefonów dla seniorów znaleźć można popularne modele. W produkcji telefonów odpowiednich dla osoby starszej specjalizuje się wiele firm. Wśród nich znajdują się:

myphone halo,

myphone halo c,

myphone halo easy,

myphone halo Q.

To modele najczęściej pojawiające się w rankingach. Słyną z wytrzymałości, funkcjonalności i prostej obsługi. W stu procentach nadają się dla seniorów. Także smartfon dla seniora to niezbyt odpowiednie urządzenie. Lepiej postawić na klasykę, na telefon z prostymi funkcjami i tym samym model prosty w obsłudze.

Materiał przygotowany przez RTV Euro AGD