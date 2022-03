E-recepta online – jakie korzyści dla pacjenta? Sprawdzamy

E-recepta online to rozwiązanie stosunkowo nowe, które zyskało już szerokie grono swoich zwolenników. Zalet elektronicznych recept wystawianych przez Internet jest wiele, a jedną z nich jest oszczędność czasu. Jakie są dodatkowe korzyści z wprowadzenia e-recept internetowych? Czy ich realizacja w aptece jest równie prosta, co ich otrzymanie?

Jakie korzyści ma e-recepta online?

Wprowadzenie recept elektronicznych to krok milowy polskiej służby zdrowia. Wraz z nim pojawiło się wiele nowych możliwości, w tym między innymi e-recepty online. Są to po prostu e-recepty wystawiane przez lekarzy zdalnie, po konsultacjach medycznych online. Takie rozwiązanie odciąża stacjonarną służbę zdrowia, która to nie od dziś pęka w szwach, a na dodatek jest wygodne dla pacjentów.

Konsultacje zdalne z lekarzem z możliwością otrzymania e-recepty przez Internet to przede wszystkim oszczędność czasu. Pacjent nie musi z wyprzedzeniem rejestrować wizyty, nie musi zwalniać się z pracy, dojeżdżać do specjalisty, czy też spędzać godzin w przychodni.

Konsultacja może odbyć się niemal od ręki, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, bez konieczności opuszczania domu.

Gdy pilnie potrzebne są leki, a kolejki w przychodni zdają się nie mieć końca, opcja ta wydaje się bardzo korzystna.

Nie trzeba również martwić się o ryzykowne kontakty społeczne, które w sezonie chorób zakaźnych są szczególnie odradzane.

E-recepta – wystawianie online

Korzyści, jakie niesie e-recepta dla pacjenta, jest wiele, ale gdzie tak właściwie można ją uzyskać i skąd wiedzieć, że stawia się na rzetelny podmiot medyczny, który działa legalnie? E-recepta przez Internet może być wystawiona pacjentom w wielu placówkach medycznych, w tym między innymi poprzez stronę NaszaRecepta: https://naszarecepta.pl/. By wiedzieć, czy strona jest godna zaufania, warto wcześniej sprawdzić numer podmiotu medycznego oraz opinie innych pacjentów, którym wystawiono online e-receptę. W ten sposób można wiele dowiedzieć się o uczciwości danej placówki i jakości jej usług.

Samo otrzymanie e-recepty online nie zajmuje wiele czasu. Może być ona wystawiona nawet w 5 minut od przesłania uzupełnionego formularza medycznego, co jest dużym ułatwieniem, gdy czas nagli. Jeśli pacjent pilnie potrzebuje leków lub kończy właśnie opakowanie i nie może robić przerwy w terapii, opcja ta może być wręcz ostatnią deską ratunku, gdy kolejki do lekarza są długie.

Realizacja e-recept online, czyli kolejne zalety tego rozwiązania

Jak zrealizować e-receptę wystawioną pacjentowi przez Internet? Procedura przebiega dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku e-recept wystawianych stacjonarnie. W momencie wypisywania leków przez lekarza pacjent otrzymuje wiadomość SMS ze specjalnym kodem e-recepty. Otrzymywanie e-recept na email również jest możliwe – wystarczy podać adres kontaktowy w swoim IKP, a za każdym razem, gdy pacjentowi zostaną wypisane leki, otrzyma on wiadomość mailową. E-recepta online będzie dostępna również w Internetowym Koncie Pacjenta, do którego dostęp można mieć z poziomu przeglądarki lub dedykowanej aplikacji.

Realizacja elektronicznej recepty otrzymanej od lekarza zdalnie polega na podaniu kodu z wiadomości SMS i dokonaniu uwierzytelnienia swoim numerem PESEL. Pacjent, który nie chce podawać numeru PESEL, skorzystać może z kodu kreskowego e-recepty. Znaleźć go można na wydruku informacyjnym dokumentu, który dostępny będzie w IKP i wysyłany drogą mailową. Kod ten można wydrukować i okazać farmaceucie, ale można też okazać go na urządzeniu mobilnym, by wykupić przepisane leki.