Fly-Desk.com – biurko z regulacją wysokości, czyli innowacyjne meble dla biura i home office

Praca biurowa kojarzy się z komfortowymi warunkami zatrudnienia w biurowcach. Wiele firm faktycznie dba o komfort pracy swoich pracowników.

Wizerunek firmy i opinie osób w niej zatrudnionych są dla pracodawców bardzo ważne. Organizacja miejsca pracy ma więc kluczowe znaczenie — dzisiaj nikogo nie zadowoli zwykłe biurko i najtańsze krzesło biurowe. Sprawdź, jakie rozwiązania proponuje Fly-Desk.com – biurko z regulacją wysokości.

Dlaczego warto kupić biurko regulowane? Co daje Fly-Desk.com – biurko z regulacją wysokości? Dla kogo biurko elektryczne?

Biurko można uznać za wyposażenie podstawowe w miejscu pracy. Wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej domagać się będzie stanowiska najwyższej jakości. Dzisiaj żadnego pracownika nie przekona się do pracy przy czymś, co jest jedynie imitacją biurka i być może nadaje się dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Siedzenie przez ileś godzin w fotelu ma związek z komputerem, który jest niezbędny w obsłudze codziennych zadań. Z komfortowym biurkiem dzień pracy jest zdecydowanie lepszy. Chodzi o to, że niewygodne i mało funkcjonalne meble biurowe potrafią rozpraszać pracowników. Nie jest to jedynie problem korporacji i dużych instytucji.

Coraz więcej osób pracuje w systemie home office, gdzie każdy musi sobie zorganizować dobre biurko. Takowe jest niezbędne do pracy — nie da się pracować przy stole przeznaczonym dla użytku dla wszystkich domowników. Rozwiązaniem jest biurko regulowane. Stelaż biurka to innowacja w sektorze mebli biurowych.

Dlaczego warto kupić biurko regulowane?

Biurko z regulacją wysokości to odpowiedź na potrzeby klientów. Produkty tworzone na bazie informacji pozyskanych od pracowników biurowych pozwoliły na stworzenie idealnego biurka. Stelaż regulowany to system, który ma znaczny wpływ na efektywność zaplanowanych działań w firmie. Co ciekawe, stelaż regulowany pozwala na indywidualny dobór blatów. Wybór blatu według własnego uznania ułatwi dopasowanie biurka do wystroju wnętrz. Dzięki temu pasować ono będzie do każdego pomieszczenia. Z takich biurek skorzystać mogą również osoby wykonujące pracę stojącą. Typy pracy na stojąco to na przykład witanie gości w restauracji i wskazywanie stolików. Taka opcja jest też ciekawym rozwiązaniem dla osób, które zbyt długo siedzą przy biurku i dla odmiany chcą przyjąć pozycję stojącą, co pozwoli im na rozprostowanie nóg. Do koszyka można włożyć także panel na kable, co rozwiąże wiele problemów z okablowaniem sprzętu biurowego.

Co daje Fly-Desk.com biurko z regulacją wysokości?

Biurka elektryczne z możliwością wyboru blatu to produkty, które można w 100% dopasować do indywidualnych preferencji pracowników. Stelaż biurka można wybrać w opcji Basic, Normal i Premium. Największą popularnością cieszy się typ Premium. Wyróżnia go pożądany przez klientów system antykolizyjny oraz wyjątkowo stabilna konstrukcja mebla. Dodatkowo zwiększony został maksymalny udźwig, dzięki czemu na biurku można ustawić więcej niezbędnego w pracy sprzętu.

Nogi biurka można regulować aż na trzech poziomach. Nie da się przeoczyć, że w danej chwili trwa regulacja, gdyż biurko elektryczne jest wyposażone w alarm. Co do stelaża, jego wygląd jest elegancki. Moduł Premium w pełni usatysfakcjonuje wszystkich klientów. W zależności od potrzeb firmy można do koszyka włożyć mniej zaawansowane moduły biurek. Pozwolą one na przekonanie się, jak bardzo komfortowe w użytkowaniu jest biurko z regulacją wysokości. Żadnego innego biurka nie da się tak płynnie regulować.

Dla kogo biurko elektryczne?

Biurko elektryczne jest dedykowane dla każdej osoby, która większość czasu spędza w biurze. Nie ma znaczenia czy jest to praca odtwórcza, czy twórcza. Każdy pracownik zasługuje na bardzo dobre warunki pracy. Do firmy przychodzą pracować różni ludzie — nie każdy chce mówić o swoich dolegliwościach natury zdrowotnej. Mogą to być problemy z kręgosłupem. Takowych zresztą można się nabawić, siedząc na niewygodnym krześle przy byle jakim biurku. Stelaż biurka może trafić do międzynarodowej korporacji, do instytucji, do organizacji pozarządowej lub do pracowni artystycznej.

Dodatkowo może być trafionym zakupem do wirtualnych biur, które udostępniają swoją biurową przestrzeń na zasadzie wynajmu na godziny. Stelaż tego typu, w zależności od koloru blatu, może być interesującym elementem wyposażenia home office. Praca zdalna również wymaga wygody. System zdalny, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje na własne nazwisko lub świadczy usługi, za które rozlicza się od efektu, to jeszcze więcej godzin pracy niż na etacie.

Panel na kable to ratunek dla osób, które stale mają problem z zachowaniem porządku w kablach — kto nie zna niepokornych kabli, które wiecznie się zawijają nie tak, jak trzeba? Taki panel może być niezwykle cennym detalem do blatu, gdyż ukrywa kable, dzięki czemu nic nie zakłóca estetyki stelaża. Sam stelaż z blatem lub bez blatu w łatwy sposób można przemieszczać. Nikomu nie będą straszne przeprowadzki. Stelaż biurka jest trwały — nie ma mowy o tym, by w stelażu cokolwiek uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Oczywiście należy zadbać o solidne zabezpieczenie stelaża i blatu w czasie przeprowadzki do nowego biura. Troszcz się o swoje biurko regulowane elektrycznie.

Jeśli innowacyjne biurko do pracy jest dopiero w Twojej strefie marzeń, możesz teraz przejść do sklepu i dostosować ofertę do Twoich potrzeb.

Materiał przygotowany przez Fly-Desk.com