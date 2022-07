Bristol Art & Medical Spa w Busko Zdrój – miejsce niezwykłe

W sercu malowniczego Ponidzia, zwanego polską Toskanią leży kurort Busko Zdrój, który słynie z leczniczych źródeł wód siarczkowych oraz bogatych w jod i selen jodkowo-bromkowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego znajduje się luksusowe sanatorium Bristol Art and Medical SPA . Pomysł na powstanie tego obiektu zrodził się w głowach pary koneserów i kolekcjonerów sztuki. Państwo Dorota i Tomasz Tworek od lat zajmują się promocją sztuki współczesnej. W ramach swojej działalności stworzyli fundację „Nowa Przestrzeń Sztuki”, której celem jest wspieranie polskich artystów poprzez prezentacje ich projektów w przestrzeni publicznej. Współpraca z twórcami sztuki doprowadziła do spotkania ze światowej sławy ceramikiem, panem Markiem Cecułą, współwłaścicielem XIX wiecznej perły na architektonicznej mapie Buska – hotelu Bristol.

Serce hotelu stanowi zabytkowy budynek dawnego Bristolu, który został odrestaurowany z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Secesyjne, wysmakowane wnętrza historycznego budynku zostały połączone z minimalistyczna bryłą, w której mieści się centrum Medical Spa, strefa wellness i restauracja. W zabytkowej części znajduje się stylowa kawiarnia Cafe Bristol oraz sala kominkowa, gdzie regularnie odbywają się koncerty oraz spotkania z artystami i literatami. Ogniwem, które spaja te dwa, odmienne style architektoniczne jest lobby hotelowe. Stanowi ono swoistą galerię sztuki. Sklepienie lobby udekorowane jest instalacją autorstwa Ludwiki Ogorzelec, która spełnia jednocześnie funkcję gigantycznego żyrandola, przy wejściu do kawiarni zobaczymy dwie rzeźby Sylwestra Ambroziaka, uwagę gości przykuwa także kalendarz artystyczny, do realizacji którego co roku zapraszani są nowi artyści.

W maju 2023 roku przed wejściem do lobby powstanie minimalistyczny ogród japoński – tsuboniwa. Autorami projektu jest para młodych artystów z Kioto – Masako i Takefumi Ueki, wielokrotnie nagradzanych za swoje prace łączące tradycyjną, japońską sztukę ogrodniczą z nowoczesnymi formami architektonicznymi. Za realizację projektu Kan`ma otrzymali w 2019 roku prestiżowa japońską nagrodę Good Design Award.