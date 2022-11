Chwilówki dostępne 24/7 – na czym polegają i kto może skorzystać z oferty?

Współcześnie wniosek o pożyczkę można złożyć w dowolnym momencie, nawet w nocy. Czy jest to jednak równoznaczne z tym, że zostanie on natychmiast rozpatrzony? Czy można liczyć na to, że pieniądze znajdą się na rachunku bankowym w ciągu kwadransa? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o chwilówki dostępne przez całą dobę.

Które firmy mają w ofercie chwilówki dostępne 24/7? Nie wszystkie firmy pożyczkowe mają w ofercie chwilówki dostępne 24/7. Jeżeli zależy Ci na tym produkcie, odwiedź stronę https://money24.pl/chwilowki-24-7/. Pod podanym adresem dostępny jest aktualny ranking chwilówek 24/7 – na liście pożyczkodawców znajdują się m.in. następujące firmy: Cashtero, Miloan, Solcredit.pl, Vivus.pl, Wandoo, Smart Pożyczka, Wonga, Pożyczka Plus czy Crezu. Wybór jest zatem spory. Na jakich zasadach są oferowane pożyczki 24/7? Jeżeli przyjrzeć się dostępnym propozycjom, to są one zróżnicowane. Różnice między produktami pożyczkowymi dotyczą wielu parametrów, a wymienić wystarczy: okres spłaty – wśród pożyczek dostępnych 24/7 znajdziesz zarówno klasyczne chwilówki na 30 dni, jak i pożyczki z okresem spłaty wydłużonym do 61, 90 czy nawet 120 dni,

maksymalną kwotę pierwszej pożyczki – niektóre firmy deklarują, że nowym klientom pożyczą maksymalnie 1000 zł, ale są i takie, które proponują wyższe kwoty, np. 3000 czy 5000 zł,

koszty – wśród ofert 24/7 można znaleźć pożyczki udzielane bez naliczania dodatkowych kosztów (odsetek, prowizji), ale najczęściej są one skierowane do nowych klientów. Dla pożyczek 24/7 – podobnie jak dla innych chwilówek – charakterystyczny jest brak wymogu dostarczania dokumentów. To kolejna zaleta tych produktów. Czy wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony natychmiast? Firmy pożyczkowe oferujące pożyczki 24/7 korzystają z nowoczesnych technologii. O tym, czy pożyczka zostanie klientowi przyznana, decyduje specjalny system (automat). Takie rozwiązanie jest podyktowane praktycznością. Weryfikacji nie muszą dokonywać analitycy – choćby ze względu na niewielkie kwoty, o jakie wnioskują klienci. Z pewnych względów chcesz ubiegać się o pożyczkę w godzinach nocnych? Jeżeli wniosek złożysz w firmie oferującej pożyczki 24/7, to odpowiedź otrzymasz niemal natychmiast – wydanie decyzji kredytowej najczęściej nie zajmuje dłużej niż 5 minut. Kiedy, mimo wykorzystania przez firmę pożyczkową specjalnego systemu, wniosek nie zostanie rozpatrzony natychmiast? Przykładowe sytuacje to: podanie we wniosku błędnych danych – jeżeli w imieniu czy nazwisku zrobisz literówkę, to w godzinach pracy firmy pożyczkowej może skontaktować się z Tobą jej pracownik,

niewykonanie przelewu weryfikacyjnego – również w tej sytuacji możesz spodziewać się telefonu od firmy pożyczkowej. Chwilówki 24/7 – kiedy firma pożyczkowa zleci przelew na rachunek klienta? Chociaż wniosek o pożyczkę 24/7 można złożyć w dowolnym momencie, to na zaksięgowanie środków na osobistym rachunku bankowym najczęściej trzeba poczekać. Dlaczego? Firmy pożyczkowe z reguły pracują od poniedziałku do piątku w określonych godzinach, rzadziej w soboty czy niedziele handlowe. Przykładowo: pracownicy Vivus pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 22, w soboty od 8 do 20, a w niedziele handlowe od 10 do 18,

firma Miloan jest czynna jedynie w dni powszednie w godzinach od 8 do 19. Przelewy do klientów zlecane są w godzinach pracy poszczególnych firm – tej czynności nie wykonuje już automat. Przykład: Składasz wniosek o pożyczkę w sobotę. Ponieważ jest to pożyczka 24/7, to decyzja jest wydawana natychmiast – przyznawane są Ci potrzebne środki. Przelew zostanie jednak zlecony przez firmę pożyczkową dopiero w poniedziałek. W zależności od tego, w którym banku masz rachunek, pieniądze mogą zostać zaksięgowane dopiero we wtorek. Jak przyspieszyć wypłatę pożyczki? Chociaż niektórych formalności nie sposób pominąć, to klienci firm pożyczkowych mają pewien wpływ na to, jak szybko środki zostaną zaksięgowane na ich rachunkach bankowych. Zastanawiasz się, jak przyspieszyć wypłatę pożyczki? Oto kilka sprawdzonych porad: złóż wniosek o pożyczkę w godzinach pracy firmy pożyczkowej – jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję, to środki zostaną wypłacone natychmiast,

wybierz firmę, która posiada rachunki bankowe w różnych bankach – wówczas jest szansa, że przelew zostanie zaksięgowany na Twoim rachunku w ciągu kilku minut,

korzystaj z ofert firm, które w przeszłości udzieliły Ci pożyczki – formalności związane z zaciąganiem kolejnych pożyczek są jeszcze bardziej uproszczone. Potrzebujesz pieniędzy natychmiast? Jeszcze przed zawnioskowaniem o udzielenie pożyczki skontaktuj się z firmą pożyczkową. To najprostszy sposób, aby upewnić się, że środki zostaną wysłane do Ciebie tuż po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Materiał przygotowany przez Money24.pl