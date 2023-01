Esperal wsparciem w chorobie alkoholowej? Czym jest terapia awersyjna?

Uzależnienie od alkoholu etylowego w największym stopniu negatywnie wpływa na organizm nałogowca. Wyrządza jednak szkody w całym środowisku osoby uzależnionej. Nałóg trudno jest pokonać, ale dzięki nowoczesnym i coraz popularniejszym metodom jest to możliwe. Rośnie liczba pacjentów, którzy podczas leczenia choroby alkoholowej decydują się sięgnąć po Esperal. Wszywka alkoholowa może stanowić pierwszy krok an drodze alkoholika do trzeźwości. To tabletka, którą wszywa się podskórnie do ciała uzależnionego. Nie leczy jednak nałogu, a wspiera proces terapeutyczny, przyczyniając się do zwiększenia motywacji chorego do długotrwałego utrzymania abstynencji, a więc i stanu trzeźwości. Tabletki implementuje się podczas mało inwazyjnego zabiegu w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnej placówki medycznej bądź gabinetu lekarskiego.





Wszywka alkoholowa, czyli Esperal, stosowana jest jako podstawowa technika awersyjnej terapii choroby alkoholowej. Stanowi jednocześnie najpopularniejszą formę farmakologicznego wspierania procesu terapeutycznego alkoholika. Pozwala ograniczyć i finalnie całkowicie wyeliminować wszelkie dawki spożywanego przez nałogowca alkoholu etylowego. Aby poddać się zabiegowi, należy przerwać ciąg alkoholowy i przynajmniej przez 24 godziny pozostawać w trzeźwości. Połączenie używki z lekiem skutkuje wystąpieniem nieprzyjemnych i niebezpiecznych objawów reakcji disulfiramowej. Ryzyko wystąpienia tych dolegliwości podczas stosowania terapii awersyjnej powstrzymuje nałogowców przed podejmowaniem prób przepicia wszywki alkoholowej. Podczas wizyty konsultacyjnej przed zabiegiem wszyscy pacjenci zaznajomieni zostają z mechanizmem działania wszywki i nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi niestosowania się do zaleceń lekarza. Podstawowym z nich jest zachowanie bezwzględnej wstrzemięźliwości od spożywania produktów zawierających w swoim składzie nawet najmniejsze dawki alkoholu.

Jak farmakologicznie wspierać leczenie alkoholizmu?

Wsparcie leczenia choroby alkoholowej proponuje się uzależnionym wówczas, gdy nie są oni w stanie samodzielnie pohamować chęci picia alkoholu nawet po przerwaniu ciągu alkoholowego. Esperal wszywa się również tym, u których detoks alkoholowy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Wszywka alkoholowa nie powinna być jednak stosowana jako samodzielna metoda walki z nałogiem. Implantacja Esperalu stanowi wsparcie dla przebiegu procesu terapeutycznego przede wszystkim ze względu na wzbudzenie motywacji zewnętrznej do trwania w abstynencji. Stosując popularny środek farmakologiczny, pacjent sztucznie powstrzymuje się przed sięganiem po alkohol ze względu na strach, jaki odczuwa. Związany jest on z ryzykiem wystąpienia patologicznej reakcji organizmu na połączenie Esperalu z alkoholem etylowym. Wsparcie leczenia choroby alkoholowej za pomocą wszywki (Esperalu) rozpoczyna się jeszcze przed jej wszyciem do organizmu.

Wszywka alkoholowa – oryginalny lek Esperal (disulfiram)

Disulfiram, czyli substancja czynna Esperalu nie wpływa na funkcjonowanie receptorów mózgowych człowieka. Ten organiczny związek chemiczny zaliczany jest do grona inhibitorów dehydrogenazy aldehydowej. Oznacza to, że jego obecność w ludzkim organizmie prowadzi do ograniczenia procesu wydzielania wymienionego enzymu w wątrobie. Jest on odpowiedzialny za prawidłowy przebieg metabolizmu etanolu. Jego patologiczne zakłócenie objawia się w postaci nieprzyjemnych objawów reakcji disulfiramowej. Pod wpływem zaszytego wewnątrz organizmu alkoholika disulfiramu i po jego połączeniu z alkoholem w krwiobiegu kumuluje się aldehyd octowy. To półprodukt przemiany materii alkoholu etylowego. Bez udziału dehydrogenazy aldehydowej niemożliwa jest jego szybka przemiana do nieszkodliwej postaci kwasu octowego.

Oryginalny Esperal jest zatem bezpieczny dla organizmu człowieka pozostającego w trzeźwości. Z tego względu głównym zaleceniem lekarskim podczas stosowania terapii awersyjnej jest abstynencja. Pacjenci mogą nabyć lek o nazwie Disulfiram WZF legalnie niemal w wielu polskich aptekach. Jest on jednak dostępny wyłącznie na receptę. Jego stosowanie należy zatem poprzedzić konsultacją lekarską.

Terapia awersyjna a skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu

Substancja czynna leku ma hamować spożywanie alkoholu etylowego przez osoby uzależnione. Wywołując awersję (niechęć) do picia i upijania się, wszywka alkoholowa (Esperal) uważana jest za swoisty straszak dla nałogowców. Spożycie nawet niewielkiej dawki alkoholu etylowego podczas stosowania terapii awersyjnej skutkuje wzmożonymi objawami zatrucia alkoholowego organizmu toksynami poalkoholowymi. Wśród dolegliwości występujących w wyniku tzw. reakcji disulfiramowej wymienia się: kołatanie serca, zaburzenia wartości ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia świadomości, zaburzenia psychiczne, dolegliwości neurologiczne (w tym również napady drgawek), zawroty i bóle głowy, nudności oraz wymioty. Pierwsze objawy mogą pojawić się niespełna po kilku minutach od spożycia alkoholu etylowego.

Zależnie od wypitej dawki trunku, mogą one utrzymywać się nawet przez kilkanaście godzin. W ostrych stanach zatrucia aldehydem octowym objawy mogą przekształcać się w stany zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Chorzy narażeni są przede wszystkim na utratę wzroku, zapalenie zarostowe tętnic, nieodwracalne zmiany w wątrobie, utratę przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia, a nawet śmierć.

Esperal – wskazania i pacjenci

Zabieg wszycia Esperalu w placówkach medycznych wykonuje się wyłącznie po uprzedniej konsultacji medycznej pacjenta z lekarzem. W Centrum Medycznym Galmedic jest nim chirurg doświadczony w wykonywaniu zaszycia alkoholowego. Wskazaniem do wykonania usługi jest obecność ciągów alkoholowych u osoby uzależnionej, a więc pozostawanie chorego w przewlekłej lub krytycznej fazie uzależnienia od alkoholu. Wówczas uzależniony nie jest w stanie kontrolować ilości i częstotliwości wypijanego etanolu. Esperal jest pożądany przez wszystkich, którzy chcą odstawić używkę i potrzebują dodatkowej motywacji do rezygnacji z nałogu. Wskazaniem do jego stosowania jest również chęć wzmocnienia efektów dotychczas stosowanej terapii uzależnienia od alkoholu etylowego. Najczęściej w sposób farmakologiczny wspiera się pacjentów korzystających z psychoterapii. Łącząc obie metody kompleksowego leczenia alkoholizmu, zapobiega się nawrotom uzależnienia.

Zabieg wszycia Esperalu – bezpieczeństwo, przeciwwskazania, skutki uboczne

Ze względów bezpieczeństwa podczas wizyty konsultacyjnej pacjenta informuje się o zasadach stosowania Esperalu i ewentualnościach związanych ze spożyciem nawet minimalnych ilości alkoholu etylowego. Nie wszyscy pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do wsparcia leczenia za pomocą disulfiramu. Zabiegu nie przeprowadza się u osób pozostających pod wpływem alkoholu lub znajdujących się w stanie po jego spożyciu. By móc skorzystać z terapii należy przerwać ciąg alkoholowy i podtrzymać abstynencję przynajmniej przez 24 godziny poprzedzające zabieg. Głównym przeciwwskazaniem do stosowania Esperalu jest również nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek składnik leku. Zabiegowi nie poddaje się również osób, u których stwierdzono wybrane schorzenia. Wśród nich wymienia się niewydolność lub zapalenie nerwu wzrokowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia psychiczne (w tym również epizody depresyjne i próby samobójcze podejmowane w przeszłości), choroby serca (głównie niewydolność i chorobę niedokrwienną). Wykonanie zabiegu może spotęgować objawy wynikające z przebiegu takich chorób jak: cukrzyca, padaczka, psychoza, niedoczynność tarczycy, w przypadku schorzeń nerek i wątroby.

Esperal – dawka

Esperal jest bezpieczny, gdy jest stosowany w ścisłej konsultacji z lekarzem. Specjalista podczas wizyty kwalifikującej chorego do zabiegu kontroluje stan zdrowia pacjenta, zapoznaje go z tym, jak działa wszywka alkoholowa, informuje o ewentualnych konsekwencjach stosowania terapii awersyjnej. Weryfikuje istnienie wskazań do implantacji leku Esperal i eliminuje ewentualne przeciwwskazania. Również podczas kwalifikacji ustala się dawkę leku optymalną dla potrzeb każdego pacjenta. W procesie doboru dawki leku bierze się pod uwagę takie czynniki jak: wiek i waga pacjenta, stopień jego uzależnienia, długość trwania ciągów alkoholowych i okresów trzeźwości, dotychczas podejmowane leczenie.

Na czym polega implantacja wszywki alkoholowej w Centrum Medycznym Galmedic?

Jak wygląda zabieg implantacji Esperalu? Oryginalny lek Disulfiram WZF dostępny jest w gabinetach Centrum Medycznego Galmedic od ręki. Pacjent nie musi kupować go samodzielnie w aptece. Oferowany w placówce Esperal to środek legalny, stanowiący wsparcie w walce z chorobą alkoholową. Po konsultacji lekarskiej przedstawiciele personelu medycznego przygotowują skórę pacjenta do zabiegu. Konieczne jest oczyszczenie i dezynfekcja skóry w okolicy pośladka. Zwykle tam wykonuje się implantację wszywki alkoholowej (Esperalu). Zabieg jest całkowicie bezbolesny dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Po odpowiednim przygotowaniu chorego lekarz wykonuje na jego skórze niewielkie nacięcie, prowadząc je w głąb tkanek. Ustaloną dawkę tabletek Esperalu wszywa się podskórnie w obszarze podpowięziowym mięśnia pośladkowego. Tam lekarz wypreparowuje specjalną kieszonkę, którą następnie zaszywa. Po zabiegu na ciele pacjenta pozostaje niewielka rana. Chirurg zszywa jej brzegi z użyciem nici chirurgicznych i zabezpiecza jałowym opatrunkiem.

Esperal działa natychmiast po jego implementacji do wnętrza ciała pacjenta. Czas jego skuteczności sięga od 8 do 12 miesięcy. Wszywka skutecznie zniechęca pacjentów do sięgania po alkohol i umożliwia wyjście z alkoholizmu nawet w zaawansowanych stadiach rozwoju tego schorzenia. Koszt wszywki alkoholowej w Centrum Medycznym Galmedic waha się od 650 do 2000 złotych. Cena wszywki alkoholowej zależy od wybranego przez pacjenta pakietu. Cena za zabieg obejmuje opiekę personelu medycznego, koszt użytych medykamentów i dawki Esperalu, znieczulenia i pobytu w placówce. Więcej informacji na temat Esperalu w Galmedic znajduje się pod linkiem: https://galmedic.pl/uslugi/esperal/.

Czy wszywkę można wszywać wielokrotnie?

Zabieg wszycia Esperalu można wykonywać kilkukrotnie w ciągu życia nałogowca. Najwcześniej jednak ponownemu zaszyciu można poddać się po około 8 miesiącach od poprzedniego zabiegu. Decyzja należy jednak do lekarza.

Materiał przygotowany przez Centrum Medyczne Galmedic