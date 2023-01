Które banki mają najwyższe premie za założenie konta osobistego?

Założenie konta osobistego w dzisiejszych czasach wymaga odpowiedniego researchu. Wśród wielu konkurencyjnych ofert bankowych trzeba wybrać tę najkorzystniejszą. Jednym z ważniejszych czynników jest możliwość otrzymania premii za skorzystanie z oferty. Które banki mają najwyższe benefity?

Za co można uzyskać premię przy zakładaniu konta?

Premie przy otwieraniu konta osobistego mogą przysługiwać klientom za różne aktywności. Najprostszym sposobem na uzyskanie gotówki jest skorzystanie z ofert, które oferują bonus niemal za samo założenie rachunku w danym banku. Z takim warunkiem wiąże się np. premia w Banku Santander do 500 zł. Część bonusu można otrzymać za wyrażenie zgód marketingowych przy otwieraniu konta, zalogowaniu się do bankowości internetowej i uzyskanie wpływu w wysokości 1000 zł.

Kolejne premie da się pozyskać poprzez regularne otrzymywanie wpływów na konto, płatności kartą debetową przypisaną do rachunku czy określoną liczbę płatności BLIK-iem przez pewien czas. W niektórych bankach bonus można otrzymać za uruchomienie rachunku z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, np. poprzez funkcję selfie.

Co ciekawe, nie zawsze premia ma formę gotówki do dowolnego wykorzystania. Czasami trzeba wydać pieniądze w określonym miejscu. Ponadto w bankach funkcjonują programy poleceń i za aktywowanie konta osobistego z polecenia innej osoby klienci również mogą uzyskać pieniądze.

Banki oferujące najwyższe premie za otwarcie konta osobistego

Do banków oferujących najwyższe premie za otwarcie konta osobistego w 2023 roku należą: Santander, mBank, VeloBank, Crédit Agricole czy Alior Bank. W każdej z tych instytucji finansowych łączny bonus za spełnienie wszelkich kryteriów wynosi minimum 400 zł. Najlepsze oferty to szansa na nawet 600 zł premii. Jakie kwoty oferują poszczególne banki i co trzeba zrobić, aby uzyskać wszystkie możliwe bonusy?

Konto osobiste „Jakie Chcę” w Santanderze daje możliwość uzyskania zarówno bonusu gotówkowego, jak i pieniędzy do wykorzystania na zakupy. Pierwszą prowizję klient otrzyma za założenie w określonym terminie konta i pozyskanie karty, a następnie zalogowanie się do bankowości mobilnej i otrzymanie wpływu w wysokości 1000 zł. Druga część bonusu pojawi się, gdy 1000 zł będzie wpływać na konto przez trzy miesiące z rzędu, klient zapłaci kartą debetową minimum raz w miesiącu i zaloguje się do aplikacji banku. Kwota transakcji kartą nie może być mniejsza niż 10 zł.

Aby otrzymać voucher na zakupy, trzeba zarejestrować się do promocji na stronie internetowej banku, wyrazić wszystkie wymagane zgody i wykonać określoną liczbę przelewów na telefon BLIK-iem w okresie.

W mBanku pierwsza transza premii przysługuje tym klientom, którzy otworzą swoje konto osobiste poprzez aplikację mobilną z wykorzystaniem e-dowodu czy selfie. Do następnej premii muszą oni otrzymać na konto wpływ o wysokości min. 1000 zł i wykonać 8 transakcji w określonym czasie. 100 zł bonusu przysługuje także za założenie eKonta Junior, które przeznaczone jest dla użytkowników do 13. roku życia.

VeloBank to opcja na uzyskiwanie kilku bonusów w kilku transzach. Dotyczy to nowych klientów, którzy zdecydują się na otwarcie VeloKonta osobistego, wyrażą wszelkie zgody marketingowe i otworzą dodatkowo konto oszczędnościowe. Przez kilka kolejnych miesięcy mają okazję otrzymywać zwroty za swoje zwykłe płatności kartą czy BLIK-iem. Maksymalna wysokość zwrotów, która trafiają na konto oszczędnościowe, to 100 zł miesięcznie.

Crédit Agricole umożliwia swoim klientom zdobycie łącznie ponad 550 zł premii. Pierwsze pieniądze da się pozyskać za otwarcie konta i dokonanie trzech transakcji miesięcznie przez kilka miesięcy z rzędu. Wliczają się do tego płatności BLIK-iem, kartą czy smartfonem. Na jeszcze większe pieniądze mogą liczyć ci, którzy dokonają w tym samym systemie minimum pięć transakcji. Najwyższą premię otrzymają ci, którzy powtórzą tę czynność co najmniej 10 razy w miesiącu. Bank będzie systematycznie przelewał im kwoty łącznie mogące osiągnąć nawet 555 zł.

Promocja Alior Banku dotyczy założenia Konta Jakże Osobistego i nie jest zbyt wymagająca. Wystarczy otworzyć rachunek z kartą debetową, wyrazić zgody marketingowe, wykonać minimum jedną transakcję w miesiącu, zalogować się do aplikacji mobilnej i aktywować dwie funkcje konta. Poza tym Alior Bank oferuje sporo innych promocji i konkursów, z którymi warto się zapoznać. Dzięki nim można wygrać np. vouchery do sklepów czy stacji paliw.

Konto osobiste – na co zwrócić uwagę poza premią?

Premie podczas wybierania oferty na konto osobiste są bardzo kuszące, ale to nie jedyna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Najważniejsze są wszelkie koszty dodatkowe, takie jak np. opłaty za prowadzenie konta, korzystanie z karty debetowej, wypłaty z bankomatów czy robienie przelewów. Osoby wykonujące sporo przelewów powinny szczególnie zwrócić uwagę na to, aby mieć pakiet darmowych transakcji tego typu, również w wersji ekspresowej.

W dzisiejszych czasach bardzo liczy się bankowość internetowa. Warto przed założeniem konta prześledzić funkcjonalności aplikacji mobilnej banku czy możliwości podłączenia karty np. pod smartwatcha, w zależności od własnych potrzeb. Dla tych, którzy często przebywają za granicą, ważna powinna być kwestia opłat za wypłaty z zagranicznych bankomatów czy możliwość przewalutowania środków znajdujących się na koncie.

Warto też zapoznać się z możliwościami otwarcia do rachunku konta oszczędnościowego. Taka opcja znajduje się w ofertach wielu banków, więc trzeba zapoznać się ze szczegółami, w tym np. oprocentowaniem. Czasami można spotkać się z ofertami, które pozwalają na otrzymywanie częściowych zwrotów za niektóre zakupy czy opłaty np. za bilety do kina lub innych placówek kulturalnych.

Premie za założenie konta osobistego to doskonały sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki przy małym nakładzie pracy. Zwykle bonusy otrzymuje się za spełnienie wymogów wpisujących się z codzienne korzystanie z konta. Warto zatem zwracać uwagę na oferowane przez banki nagrody.

Materiał przygotowany przez Zgarnijpremie.pl