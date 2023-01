Jak wybierać stoki i rezerwować wyjazdy, czyli nie tylko cena i nigdy moda

Touroperatorzy powtarzają, że większość klientów chce pojechać na narty w miarę tanio, w miejsce akurat modne i tam, gdzie jeszcze nie byli. Tyle że podejście takie grozi pudłem.

Oczywiście, większość stacji zimowych deklaruje, że u nich „każdy znajdzie coś dla siebie”. Są jednak różne „ale”. Dla rzeczywistych pasjonatów nart wyjazd do stacji z bogatą ofertą tzw. apres ski nie ma większego sensu: jeśli spędzi się na stoku cały dzień, to potem naprawdę nie starcza sił na tańce i ostro zakrapiane biesiady. Ważne będzie za to wellness dla regeneracji mięśni oraz pożywna kolacja z rozluźniającą karafką wina czy kieliszkiem sznapsa. Z kolei ten, dla kogo narty są tylko jednym z elementów zimowego urlopu, w typowej górskiej wiosce pewnie się zanudzi. Co z tego, że wokół będą potężne masywy z puchem po pachy, skoro w jedynym lokalnym barze będzie pustawo… Dlatego najistotniejszym kryterium wyboru zimowego kurortu powinno być to, czym dla nas są narty. Potem zaś: jakiego typu góry lubimy podziwiać między skrętami. W samych Alpach skały Dolomitów różnią się od widoku Mont Blanc, a ten od profilu Matterhornu. Równocześnie wiele istotnych niedawno kryteriów wyboru miejsca zimowego wypadu straciło już znaczenie. Choćby cena właśnie. Dziś da się nie przepłacając jeździć także w miejscach uchodzących dotąd za ekskluzywne: można choćby zamieszkać w sąsiedniej, tańszej osadzie, a na topowe zbocza docierać wyciągami (obszary narciarskie systematycznie się łączą) lub transportem publicznym (sieć skibusów jest gęsta, a kursy częste). Mniejsze znaczenie ma też odległość do stacji – nawet w dalekie Alpy francuskie można dotrzeć samolotem szybciej i taniej niż niegdyś samochodem bądź autokarem. Podobnie jest z przygotowaniem tras – dba się o nie już wszędzie (choć wciąż najwięcej zależy od technologii i sprzętu, jakie są do dyspozycji stacji, doświadczenia załogi, warunków pogodowych oraz puli pieniędzy, które ośrodek przeznacza na utrzymanie stoków).

Nie warto również przywiązywać nadmiernej wagi do tego, iloma kilometrami tras chwali się kurort – istotniejsze jest, na ile zbocza odpowiadają naszym preferencjom i umiejętnościom. Szczęśliwie w większości stacji tak wytycza się trasy, by faktycznie wszyscy goście znaleźli te dla siebie stosowne. Kluczowe okazują się za to rozmaite promocje – zwłaszcza, jeśli jedzie się z całą rodziną. To dzięki umiejętnemu z nich korzystaniu można sporo zaoszczędzić. Pierwsza prawidłowość brzmi: najtaniej można spędzić narciarski urlopu na początku bądź końcu sezonu. A ten na lodowcach zaczyna się już zwykle w połowie września. Wtedy stoki otwiera choćby tyrolska piątka: Hintertux (do tej pory był dostępny dla narciarzy przez okrągły rok, tego lata jednak został na dwa tygodnie zamknięty z powodu niespotykanych upałów), Stubai, Sölden, Pitztal i Kaunertal. Czynny jest też wówczas Kaprun (drugi z austriackich całorocznych dotąd narciarskich terenów lodowcowych) oraz Möltaller w Karyntii. Podobnie jest w Alpach francuskich – już jesienią można jeździć w Les Deux Alpes (pierwszy z całorocznych kiedyś lodowców we Francji), w Tignes (tamtejszy Grande Motte również bywał otwarty cały rok, ale globalne ocieplenie robi swoje) czy w Val Thorense. Szwajcaria to Matterhorn Glacier Paradise nad Zermatt (też działa niemal okrągły rok) i Glacier 3000 nad Les Diablerets w regionie Jeziora Genewskiego. Jeździć na lodowcach (oprócz całorocznych) można zwykle do pierwszego weekendu maja – znowu jest taniej, a słońce świeci obłędnie. Co więcej: są ośrodki, które wprawdzie nie mają lodowcowego charakteru, ale z racji wysokości i mikroklimatu też działają dłużej niż inne. Przykładem Hochgurgl/Obergurgl na krańcu tyrolskiej doliny Ötztal (tej samej, w której leży Sölden). Sezon rozpoczyna się tam już w połowie listopada i trwa do końca kwietnia – i w tych krańcowych okresach też jest tam taniej. Inną formą promocji są popularne zwłaszcza we Włoszech free ski weeks, kiedy to w cenie noclegu jest też karnet na wyciągi. Wiele ośrodków kusi tą ofertą nie tylko w niskim sezonie, ale również w styczniu. Więcej, dodaje do niej wtedy „gwarancję śniegu” (czyli zwrot pieniędzy, gdyby pogoda jednak nie sprzyjała nartom). W Polsce rezerwacje wyjazdów w styczniu są popularne także dlatego, że w sześciu województwach zaczynają się ferie, więc można skorzystać z tańszych nart całą rodziną.