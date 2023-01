Jakie buty męskie wybrać? Oto cztery najbardziej uniwersalne pary obuwia, które warto mieć w szafie

Buty męskie to kluczowy element ubioru, który podkreśli charakter stylizacji. Odpowiednio dobrane będą nie tylko modnym detalem, ale też inwestycją na lata. Jakie warto mieć w garderobie? Sprawdź cztery ponadczasowe fasony męskiego obuwia. Mając te modele w szafie, bez problemu ubierzesz się dobrze na każdą okazję.

Wybieramy buty męskie – na co zwrócić szczególną uwagę?

Mają zapewniać komfort, wpisywać się w trendy i pasować do stylizacji. Dobre buty męskie to jeden z ważniejszych elementów ubioru, bez względu na to, czy wybieramy dres czy elegancki garnitur. Wbrew pozorom ich dobór może okazać się łatwiejszy, gdy ograniczymy ilość posiadanych par do najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych modeli. Jakie buty męskie wybierać, by móc nosić je na wiele okazji i mieć pewność, że posłużą nam przez wiele sezonów?

Znakomitym wyborem będzie zawsze obuwie dobrej jakości. Męskie buty ze skóry czy zamszu są z reguły bardziej wytrzymałe i odporne od tych z tworzyw sztucznych. Dodatkowo zapewniają odpowiednią wentylację i są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Duże znaczenie ma też wybór koloru obuwia. Jeśli chcemy, by pasowało ono do wielu elementów garderoby, najlepiej stawiać na stonowane odcienie. Strzałem w dziesiątkę będą nie tylko czarne buty męskie. Równie uniwersalne mogą okazać się brązowe, szare czy granatowe. A jakie fasony z powodzeniem wykorzystamy w wielu stylizacjach?

Skórzane sneakersy – buty męskie idealne na co dzień

Czy tego chcemy, czy nie, sportowe buty męskie na stałe wpisały się w kanon mody dla panów i wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na dobre. Są nie tylko najbardziej komfortowe ze wszystkich dostępnych modeli, ale też niezwykle uniwersalne. Dobrze dobrane sneakersy możemy dowolnie łączyć ze sportowymi, casualowymi, a nawet eleganckimi ubraniami. Zgrany duet stworzą z jeansami, dresami, ale też ze spodniami chinos. Jakie wybrać? Dobrym kierunkiem będą białe skórzane trampki albo wykonane z naturalnej skóry sneakersy w odcieniach beżu, granatu czy szarości.

Eleganckie buty męskie – wizytowe modele do garnituru i nie tylko

Niezależnie od tego, czy na co dzień obowiązuje cię formalny dress code, są okazje, przy których jedynym słusznym wyborem pozostaje elegancki ubiór. W szafie warto mieć nie tylko dobrze skrojony garnitur, ale też pasujące buty. Postaw na klasyczne, skórzane, wizytowe półbuty, które będziesz mógł w każdej chwili wyjąć z garderoby, jeśli zajdzie taka potrzeba. Inwestycją na lata będą te czarne lub ciemnobrązowe. Nigdy nie wychodzą z mody i świetnie współgrają ze spodniami i marynarkami w niemal każdej wersji kolorystycznej: od czerni i granatu po odcienie szarości.

Wysokie buty męskie – jakie wybrać na zimę, by pasowały do wszystkiego?

W męskiej szafie nie może zabraknąć również butów na najzimniejsze miesiące roku. Odpowiednio dobrane powinny nie tylko pasować do wielu stylizacji, ale przede wszystkim zapewniać komfort cieplny i dobrą przyczepność na śliskich nawierzchniach. Najpewniejszym wyborem będą trapery. Te buty męskie wkomponują się w każdy codzienny strój. Stworzą zgraną całość z kurtką parką i jeansami, ale też z puchówką i wygodnym dresem.

Dobre buty męskie na lato: zamszowe mokasyny

A jakie buty męskie wybrać na lato, by móc nosić je na wiele sposobów? Sandały i klapki mają swoich zwolenników, ale jeśli szukasz modelu, który zda egzamin zarówno w casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach, idealnie sprawdzą się zamszowe mokasyny, najlepiej typu driving mocs. Takie buty męskie są lekkie, przewiewne, wygodne i niezwykle uniwersalne.

Materiał przygotowany przez Domodi.pl