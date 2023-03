Inflacja dogoniła też branżę gier. Czy na grach można zaoszczędzić?

Rosnące ceny produktów i usług już od pewnego czasu stają się obciążeniem dla kieszeni. Branża gamingowa nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o wzrost cen w obliczu inflacji.

Rosną również same koszty produkcji gier i wynagrodzenia dla deweloperów, co przekłada się na wyższy koszt dla finalnego nabywcy danej produkcji. Nie bez znaczenia jest również same kursy walut, które wpływają na ceny gier w konkretnych krajach. Wszystko to sprawia, że miłośnicy gier na PC szukają sposobów na to, by nie rezygnować ze swojej ulubionej rozrywki, a jednocześnie w jakiś sposób sprawić, by ich gamingowa pasja była łaskawa dla portfela. Czy zatem na grach można zaoszczędzić? Ich fani twierdzą, że jak najbardziej. Sposobem ma być śledzenie z różnorakich okazji cenowych czy ofert sezonowych. Jak robić to najefektywniej?

Szukanie gamingowych okazji

Poszukiwanie okazji cenowych na rynku gier PC bywa niełatwe. Oczywiście, największe platformy gamingowe, takie jak Steam, oferują specjalne wyprzedaże sezonowe. Zwykle są one organizowane cyklicznie w danym okresie w ciągu roku. Gracze poszukujący konkretnego tytułu mają wówczas okazję do nabycia gry dużo, dużo taniej. Warunkiem jest jednak to, by dany tytuł faktycznie był na liście gier objętych promocją. Trudno przewidzieć, jakie tytuły będą przecenione, ale graczom pozostaje mieć nadzieję, że wydanie, na którego zakup czekają z niecierpliwością, będą mogli nabyć po bardzo okazyjnej cenie.

Innym sposobem na szukanie oszczędności, szczególnie poza sezonem dużych wyprzedaży na znanych platformach z grami cyfrowymi, jest samodzielne przeglądanie newsów dotyczących gier. Zdarza się, że dany tytuł dostępny jest w jakimś sklepie, czy to w wersji cyfrowej, czy pudełkowej, po wyjątkowo niskiej cenie, jednak takie okazje trwają bardzo krótko. Czasami zdarzają się bardzo dobre okazje, ale łatwo je przegapić.

Porównywanie cen — jak?

Samodzielne sprawdzanie cen gier, przeglądanie dziesiątek stron czy forów tematycznych jest zadaniem żmudnym. Zakładki pełne dziesiątek odnośników do sklepów z grami to częsty widok w wyszukiwarce internetowej prawdziwego fana wirtualnej rozrywki. Jednak w dzisiejszych czasach to nużące przeglądanie sieci w szukaniu okazji jest sposobem, który nieco trąci myszką, biorąc szczególnie pod uwagę nowoczesne narzędzia, takie jak GG. deals, czyli porównywarka cen gier na PC. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć porównywarka dostarczy informacji o tym gdzie w danym czasie można zakupić upragnioną grę i w jakim sklepie występuje w najniższej cenie. Narzędzie umożliwia też ustawienie alertu cenowego, co skutkuje wysłaniem powiadomienia, gdy cena stanie się przystępna. Minimalizuje w ten sposób ryzyko przegapienia bardzo dobrej oferty. Porównywarka może też, dzięki możliwości filtrowania parametrów wyszukiwań, agregować listy najlepszych darmowych gier, co jeszcze bardziej poszerza możliwości rozrywki gamingowej przy jednoczesnym oszczędzaniu!

Oszczędność na cenzurowanym

Szukając okazji cenowych trzeba też wystrzegać się kosztów, które nie wiążą się stricte z ceną samej gry, ale z kosztami dookoła, które niejednokrotnie nabijają cenę zakupu danego klucza cyfrowego. Trzeba zachować rozsądek — korzystać tylko z legalnych źródeł sprzedaży, sprawdzonych sklepów, które nie oszukują kupujących. Przykładem dobrych praktyk jest wspomniana już porównywarka GG.deals. Nie dość, że proponowane przez nią rankingi uwzględniają tylko legalne źródła gier, to sama w sobie jest w pełni darmowa, czyli nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z jej funkcjonalności. Gracze nie muszą się zatem obawiać, że z zaoszczędzonymi, dzięki podpowiedziom porównywarki, pieniędzmi, i tak trzeba będzie się rozstać.

Coraz wyższe ceny gier na PC mogą stanowić wyzwanie. Wprawieni poszukiwacze atrakcyjnych ofert robią wszystko, by kupować jak najtaniej i okazuje się, że oszczędzanie na grach jest możliwe. Taniej kupić można i serie gier z danego uniwersum, i znane, kultowe tytuły. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie i jak szukać. Darmowa, międzynarodowa porównywarka gier na PC to coś, na czym w kwestii oszczędzania z pewnością polegać mogą gracze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale też Europy, w tym Polski.

Materiał przygotowany przez GG.deals