Z boiska na wybieg

Varsity lub letterman jackets, zwane u nas bejsbolówkami, to kultowe amerykańskie kurtki w barwach uniwersyteckich drużyn sportowych. Pojawiają się na wybiegach modowych i pewnie wkrótce zaleją ulice.

Co się stało w kanadyjskiej głuszy, gdzie w połowie lat 90. rozbił się samolot z dziewczęcą drużyną piłkarską? Oto pytanie, które postawili twórcy amerykańskiego serialu „Yellowjackets” (od nazwy wspomnianej drużyny) i które już drugi rok pobudza zmysł śledczy u widzów. Z social mediów można wyłowić liczne analizy szczegółów i detali, mające rozwikłać zagadkę, zanim zrobią to twórcy, a materiału śledczego dostarczają też kostiumy noszone przez główne bohaterki. Wnikliwe dochodzenie zostawmy specjalistom, rozkodujmy tylko tytułowe kurtki – Yellowjackets. Ich nazwa odnosi się do granatowo-żółtej kolorystyki, jak również naszywki przedstawiającej jeden z gatunków os, co doskonale się rymuje z charakterami dziewczyn. Ta drużyna to po prostu gniazdo os.

Varsity lub letterman jackets, zwane u nas bejsbolówkami (tak samo zresztą jak sportowe czapki z daszkiem – jak widać to, co przypłynęło z USA, kojarzy się u nas z tym jednym sportem), to znak rozpoznawczy amerykańskich licealnych i uniwersyteckich drużyn sportowych, grających nie tylko w bejsbol, ale także w koszykówkę, futbol amerykański czy – jak w „Yellowjackets” – w piłkę nożną. Nie nosi się ich na boisku, tylko obnosi się z nimi poza rozgrywkami – to strój symbolizujący prestiż związany z przynależnością do wysokiej klasy w szkolnej społeczności.

Krój kurtki jest w zasadzie niezmienny, jest krótka i szeroka, i wraz z długimi rękawami tworzy linię pękatej cytryny – dzięki temu sylwetka wydaje się mocniejsza, barczysta, a więc bardziej „wysportowana”. Materiał? Wełna lub wełna i skóra. Kolory? Zwykle dwa – barwy klubowe drużyny. Do tego dochodzą naszywki z przodu, z tyłu lub na rękawie – z nazwą zespołu albo jej pierwszą literą.