Okulary do czytania ludzi

Kiedy nie możesz usłyszeć tego, co ktoś mówi, XanderGlasses pomogą ci to zobaczyć” – mówi Alex Westner, współtwórca, wraz z Paulem Traversem z firmy Vuzix, okularów, które na jednym ze szkiełek wyświetlają w czasie rzeczywistym zapis wypowiedzi rozmówcy. Tekst, którego rozmiarem i miejscem można nawigować, pojawia się na czarnym tle, na zasadzie ekranu nałożonego na realny świat. XanderGlasses wyglądają jak zwykłe okulary korekcyjne i nie zwracają na siebie uwagi. Wyposażone są w mikrofony, które zbierają dźwięk z otoczenia, co sprawia – jak zapewnia Travers – że sprawdzają się nawet w miejscach, w których jest głośno i słychać wiele odgłosów. Urządzenie umożliwia dostęp do chmury, co ma pozwolić na korzystanie z innych usług, np. tłumaczenia z jednego języka na drugi. Okulary działają samodzielnie i nie trzeba ich łączyć z inną elektroniką.

Zastosowanie takich okularów może być bardzo szerokie: od ułatwienia komunikacji osobom mającym problemy ze słuchem, poprzez miejsca pracy z wysokim poziomem hałasu, aż po edukację. Alex Westner przez 20 lat zajmował się technologią dźwięku, chciał wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia, by pomóc osobom z niedosłuchem, a Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że do 2050 r. utrata słuchu dotknie 2,5 mld ludzi, czyli jedną na cztery osoby na całym świecie.

XanderGlasses po raz pierwszy pokazano szerokiej publiczności na tegorocznych targach technologicznych CES. Zanim okulary trafią do regularnej sprzedaży, testowane są w amerykańskich klinikach na weteranach, którzy – jako starsze osoby – są bardziej narażeni na ubytki słuchu. Według twórców okulary mogą wspomóc osoby, które korzystają z aparatów słuchowych, a być może w przyszłości nawet zastąpić te urządzenia. Czy taki gadżet to też dobre rozwiązanie dla osób niesłyszących?