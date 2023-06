Piknikowe placuszki à la taco

Pikniki i kolacje pod drzewem lub na trawie nie muszą być wyszukane. Dobrym pomysłem jest przygotowanie kilku mniejszych dań, którymi swobodnie można się będzie dzielić.

Zacznę od kontrowersji. Chodzę na pole i uwielbiam jeść na polu! Z dziecięcą niecierpliwością oczekuję pierwszych ciepłych dni. Wyższe temperatury to częstsze i dłuższe spacery oraz – co jeszcze ważniejsze – pikniki i jedzenie na świeżym powietrzu. Otoczenie ma ogromny wpływ na odbiór potrawy, a przebywanie na zewnątrz wyostrza zmysły, aromaty potraw wydają się intensywniejsze podkręcone przez ciepły wiatr. Na tle zielonej trawy nawet zwykła kanapka będzie wyglądać bardziej apetycznie. A letnia kolacja na balkonie może być równie przyjemna jak wizyta na działce czy wyjazd za miasto.

W plenerowych sytuacjach świetnie sprawdza się przygotowanie kilku mniejszych dań, którymi swobodnie można się będzie dzielić. Wszak nic tak nie zbliża, jak krążące jedzenie podawane z rąk do rąk. Niech biesiadnicy wymieniają się miseczkami i układają własne kompozycje. Pszenne placuszki à la taco będą idealne w takich okolicznościach. Niczym na talerzyk, można nakładać na pszenny placek wszystkiego po troszku.

Oprócz dobrze doprawionej ostrej fasolki będzie pasować świeża zielona salsa lub awokado. Ale pomysłów na to, co może znaleźć się na placuszkach, jest więcej, to m.in. grillowane lub surowe warzywa, sałata skropiona octem, hummus lub inna ulubiona pasta. Wszystko to można włożyć do pojemników, spakować do lnianej torby, pod pachę zawinąć koc i iść na pole, na dwór, pod drzewko, na ławkę w parku lub plażę. Będzie bosko! N

Taco z fasolą, guacamole, sałatką z młodej kapusty i salsą ze szczawiu:

Tortilla (na 8–10 placuszków):

1 szklanka mąki pszennej

1/2 szklanki mąki kukurydzianej

do 1/2 szklanki wody

4 łyżki oleju

duża szczypta soli

Fasolka:

400 g ugotowanej czerwonej fasoli

3 łyżki oleju

1 cebula

3 łyżki przecieru pomidorowego

1/2 łyżeczki chili

1 łyżeczka słodkiej papryki

1/2 łyżeczki wędzonej papryki

2 łyżeczki oregano

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

2 łyżki sosu sojowego

sok z 1 limonki

szczypta soli

3 łyżki posiekanej kolendry

Salsa:

pęczek szczawiu

sok z 1 limonki

skórka z 1 limonki

5 małych pomidorków

1 ostra papryczka chili świeża lub w płatkach

sól, szczypta cukru

do 1/2 szklanki oliwy dobrej jakości

Guacamole:

2 awokado

1 czerwona cebulka

sok i skórka z 1 limonki

sól

Sałatka:

1/4 główki młodej kapustki

sok z 1/2 cytryny

szczypta soli

Sposób przygotowania:

W misce połącz obie mąki, sól i olej.