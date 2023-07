Lokalne ochłodzie, czyli klimatyzacja multisplit

Decydując się na montaż klimatyzacji w domu lub mieszkaniu nie musimy ograniczać się do chłodzenia jednego, wybranego pomieszczenia. System multisplit pozwala utrzymywać komfortową temperaturę w kilku pokojach bez konieczności rozbudowywania instalacji o kolejne jednostki zewnętrzne.

Klimatyzacja w systemie multisplit Vitoclima 300-S umożliwia chłodzenie i ogrzewanie kilku pomieszczeń. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań wykorzystuje w tym celu tylko jedną jednostkę zewnętrzną, która może obsługiwać nawet 5 jednostek wewnętrznych. Dzięki temu planując montaż klimatyzacji nie musimy już decydować, w których pomieszczeniach będzie panowała przyjemna temperatura latem, ani też zastanawiać się jak wygospodarować miejsce na montaż kilku jednostek instalowanych poza budynkiem. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia przyjemny chłód we wszystkich wnętrzach, w których przebywają domownicy, ale również poprawia estetykę instalacji i pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń wokół domu, gdyż nie zajmują jej dodatkowe elementy systemu. Pojedynczą jednostkę zewnętrzną łatwiej jest również wkomponować w architekturę budynku, nie wpływając na jego ogólny wygląd.

O naszym komforcie, niezależnie od tego czy mieszkamy w domu czy budynku wielorodzinnym, w ogromnej mierze decyduje temperatura pomieszczeń, w których przebywamy. Powinna być ona optymalna zarówno w sezonie grzecznym, jak i poza nim, czyli także latem. Komfortową temperaturę, sprzyjającą odpoczynkowi we wszystkich pomieszczeniach domu lub mieszkania, gdy na zewnątrz dokucza upał, zapewni nam odpowiednio dobrany system klimatyzacji.









System klimatyzacji multisplit Vitoclima 300-S to sprawdzone rozwiązanie również w przypadku apartamentów i mieszkań. Podczas, gdy ciepło napływające do pomieszczeń uniemożliwia komfortowe funkcjonowanie sąsiadom, we wnętrzach mieszkania z systemem multisplit będzie panować przyjemny chłód, gdy tylko tego potrzebujemy. Jedna jednostka zewnętrzna zamontowana np. na tarasie lub balkonie zapewni nam niezależne chłodzenie wybranych lub wszystkich pomieszczeń mieszkalnych.