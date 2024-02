Zasady na zdrady

W świecie nowych technologii nowe znaczenia zyskuje także pojęcie zdrady w związku.

Poznawanie ludzi poprzez aplikacje randkowe wyrasta na najłatwiejszy sposób nawiązywania bliskich relacji. W mediach społecznościowych pary składają sobie walentynkowe życzenia, konflikty rozwiązują za pomocą przesyłanych do siebie wiadomości (pisaliśmy o tym w POLITYKA 6), a nawet zdarza im się w ten sposób rozstawać. Wydaje się, że nic, co dotyczy świata romantycznych relacji, nie może dzisiaj obyć się bez udziału technologii.

W takiej rzeczywistości nowe znaczenia zyskuje także pojęcie zdrady w związku. Do niedawna wymiana wiadomości na Instagramie z dawną licealną miłością, publikowanie zdjęć na Facebooku ze wspólnego lunchu z koleżanką z biura czy dzielenie się banalnymi memami z eks, nie budziły aż tak silnych emocji. Dziś, głównie za sprawą użytkowników TikToka z pokolenia Z i młodszych wszystkie te czynności mogą podpadać pod kategorię nazwaną micro cheating (mikrozdrady).

Tina B. Tessina, amerykańska psychoterapeutka i blogerka, w swojej popularnej książce „How to Be a Couple and Still Be Free” zwraca uwagę na to, że w czasach, gdy życie w bliskich relacjach odbywa się częstokroć w dwóch tak samo ważnych rzeczywistościach – wirtualnej i realnej – lęk związany z potencjalną zdradą i niewiernością partnera/partnerki jest znacząco większy, niż był w przeszłości, kiedy znacznie mniej czasu spędzaliśmy w sieci. Technologia pozwala na szybkie i łatwe dojście do innych osób, czyli potencjalnych nowych partnerów, większą śmiałość w składaniu seksualnych propozycji, nie mówiąc już o bezproblemowym dostępie do wirtualnego seksu czy nagich zdjęć.

O ile co do tego, czym jest seks pozamałżeński panuje zasadnicza zgoda, o tyle ogólna koncepcja zdrady czy romansu jest znacznie trudniejsza do zdefiniowania.