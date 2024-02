Zerówki na każdą okazję

Co do tego, czy uruchomiony właśnie Kanał Zero to całkiem nowa wizja dziennikarstwa, opinie są podzielone.

Zacznijmy od zera, czyli od słów, których używamy na co dzień. Zerówki – to potocznie jaja z chowu ekologicznego albo okulary noszone mimo braku wady wzroku. Zerówki na nosie dodają powagi i pozwalają więcej osiągnąć. „W zerówkach i w swetrze – i mam kontrakt z wytwórnią” – rapował Rogal DDL, choć w wideoklipach zakładał raczej kominiarkę. Zerówka to jeszcze nie całkiem szkoła. Ta akademicka zerówka – to nie całkiem egzamin. A co do tego, czy uruchomiony właśnie Kanał Zero to całkiem nowa wizja dziennikarstwa, opinie są podzielone.

W słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego zerówka miała jeszcze jedną potoczną definicję – jako tkanina imitująca wełnę, ale bez dodatku wełny. Ilustrujące ją zdanie „Sukienka ta jest z zerówki w drobną pepitkę biało-czerwoną” znaleziono w wydaniu „Przekroju” z końca 1964 r., które instruowało, jak samemu uszyć karnawałową sukienkę do tańca. Na fotografii Wojciecha Plewińskiego obok modelki w sukni z zerówki (zero informacji na temat personaliów) figurował (podpisany już z imienia i nazwiska) jazzman Andrzej Kurylewicz. Teraz wyglądałoby to trochę inaczej, wtedy – zero zdziwień.

Nowe znaczenie wyrażeniu „zerówka” przyniosły zamienniki używek. Jak w mediach społecznościowych ogłosiła pewna studentka: „4,5 i 4 z dzisiejszych zerówek, idę aż się napić piwa zero”. I to piwo zero to właśnie „zerówka”, czyli napój pozbawiony alkoholu. Dla niektórych to imitacja piwa, dla innych – sposób na ograniczenie spożycia alkoholu. Powszechne są dziś recenzje najlepszych zerówek na rynku, a wybór rośnie. „Ej, bo dzisiaj wieczorem będę pierwszy raz w życiu pił więcej niż jeden kieliszek alkoholu, moglibyście polecić mi jakieś lekkie alkohole?