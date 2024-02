Pingwinki i raport z bielizny

W zabawkach erotycznych obowiązuje klasowość. Masażer Pingwinek zawojował Allegro i kosmetyczne sieciówki. Najwyższa półka to designerskie sex toys: drogie i, co ciekawe, służące nie tylko rozkoszy.

Użytkowniczki Pingwinka chwalą go za skuteczność i doceniają formę zabawki: „Dzieciom można ściemnić, że to prezent dla dzidziusia znajomych, znajomym, że to zabawka dzieci, nie trzeba go kryć przed teściową”. Pingwinek dostaje też punkty za elegancję: „Ma najsłynniejsze w świecie designu nagrody Red Dot i IF”, „Mój masażer to przystojniak, uwodzi muszką”. Jest czuły – dopasowuje się do wrażliwości użytkowniczki, ma 11 programów o różnej intensywności i można je zmieniać za pomocą przycisków na obudowie. Oraz dość cichy – pracując, wydaje dźwięk poniżej 50 decybeli.

Ale obok rynku masowego, który wypełniają pingwinki, dilda, wibratory, pulsatory, kulki gejszy i masturbatory, rozwija się nisza: rynek ambitnych sex toys, które wychodzą poza oczywistą funkcję potęgowania przyjemności. Często to studenckie pomysły i start-upy, ale dzięki nim wiadomo, jakie są trendy i w jakim kierunku rozwija się rynek. Na przykład Vruit to pięknie zaprojektowany komplet, który w pierwszej chwili wygląda jak rozkręcane dildo, a okazuje się zestawem do samodzielnej inseminacji dla par jednopłciowych, osób queer i singli. Takie osoby dotychczas musiały przekazywać sobie spermę w szpitalnej strzykawce, co, jak wyjaśnia projektantka Juliane Kühr: „Odbiera aktowi poczęcia intymność”. I dodaje: „Dzięki Vruit ludzie mogą w sposób samodzielny realizować swoje pragnienie posiadania dzieci”.

Ważne jest także to, że Vruit jest nie tylko przekaźnikiem spermy, ale także pełnowartościowym dildem, którym można się doprowadzić do orgazmu. Jest więc połączeniem zabawki erotycznej i urządzenia medycznego, co jest jednym z najsilniejszych trendów na rynku sex toys.

Podobnie jak wibrator Tenuto, który wymyślono dla mężczyzn mających kłopoty z erekcją.