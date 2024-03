Matka założycielka

Pomysł, żeby rozpuścić plotkę o rzekomych planach Dakoty Południowej wyszedł od fanki Taylor Swift na TikToku.

‚‚Jako zatroskana obywatelka jestem zaniepokojona niedawną propozycją zastąpienia wizerunku Thomasa Jeffersona na Mount Rushmore wizerunkiem piosenkarki pop Taylor Swift. To nie jest coś, za czym opowiada się Ameryka. Twarze wyrzeźbione na Mount Rushmore reprezentują historię i dziedzictwo naszego narodu, a nie ulotną kulturę popularną” – tak zaczyna się petycja mająca na celu powstrzymanie pomysłu rządu Dakoty Południowej, żeby na słynnej górze wyrzeźbić popiersie Taylor Swift. Gwiazda miałaby zastąpić Thomasa Jeffersona lub zostać dodana w wolnym miejscu. Operacja ma wspomóc lokalną izbę turystyki i jest… oczywiście tylko internetowym żartem. Tak samo jak żartem jest petycja „zatroskanej obywatelki”.

Pomysł, żeby rozpuścić plotkę o rzekomych planach Dakoty Południowej, „tak, by nabrał się nawet Fox News”, wyszedł od fanki Taylor Swift na TikToku i z miejsca się spodobał. Pojawiły się wspierające lub „oburzone” filmiki, a także fotomontaże przedstawiające nową, lepszą Mount Rushmore. Raz, że wiele osób faktycznie z chęcią zobaczyłoby wielką, kamienną głowę ukochanej wokalistki. Dwa, że drażnienie konserwatystów na swoich warunkach jest znacznie przyjemniejsze niż znoszenie ich nieustannych ataków i kłamstw. Warto zwrócić uwagę, że chociaż jest to fake news, to całkiem niewinny. Nie atakuje żadnej mniejszości, ani nie stara się zrobić krzywdy.

Tymczasem w zeszłym roku udała się prawdziwa internetowa akcja związana ze znanym posągiem i Taylor Swift. Brazylijskie fanki doprowadziły do „przerobienia” słynnej statui Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro – została na niej wyświetlona wirtualna koszulka nawiązująca do teledysku „You Belong to Me”, z hasłem witającym Swift w Brazylii.