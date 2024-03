Gorący temat

Po co pisać o nocnych potach i uderzeniach gorąca? Żeby młodsze kobiety wiedziały, że menopauza to nie koniec świata.

Pół roku temu Spauzowana wrzuciła do sieci pierwszy filmik i opowiedziała w nim o wszystkich, także najmniej typowych objawach towarzyszących menopauzie. Zrobiła to za namową córki, która wyczuła, że zagadnienie ma potencjał. Nie spodziewała się wielkiego odzewu. A jednak. „Historyczną” rolkę obejrzało już ponad milion osób, a profile Spauzowanej na TikToku, Instagramie i Facebooku obserwują dziesiątki tysięcy kobiet. – Nie przypuszczałam, że zostanę influencerką, i to w temacie menopauzy. Codziennie dostaję kilkaset wiadomości od czterdziestokilkulatek, które podobnie jak ja nie miały pojęcia, że to, co się z nimi dzieje, może być oznaką transformacji menopauzalnej. Myślały, że jest jeszcze dużo czasu – mówi Spauzowana, czyli Emilia Pobiedzińska. 49-letnia menedżerka z Wrocławia za dnia prowadzi firmę projektującą m.in. aplikacje i sprzęt dla muzyków, a wieczorami odpowiada na pytania, wymyśla posty, nagrywa filmiki. Napędza ją poczucie misji. – Miałam pretensje do całego świata: dlaczego się o tym nie mówi?! O tym, że termin „menopauza” oznacza tylko ostatnią miesiączkę, a okres, w którym organizm się do tego przygotowuje, ciągnie się latami. Przerabiałam to, co przechodzi wiele nieświadomych kobiet: wędrówki po lekarzach, dziesiątki badań, które nic nie wykazywały. Dopiero dentysta wpadł na trop, że za uporczywe bóle i krwawienia z dziąseł też może odpowiadać menopauza. Nie przyszłoby mi to do głowy! Gorzej, że nie wpadł na to też mój ginekolog. W teorii była „za młoda” – miała 42 lata, a według statystyk Polki przestają miesiączkować ok. 50. roku życia.

Mało która 40-latka myśli o menopauzie, choć prawdopodobnie już odczuwa pierwsze oznaki spadku estrogenów (mgła mózgowa, stany depresyjne, lękowe, nawracające migreny, silne PMS-y, bóle stawów, alergiczne wysypki to tylko przykładowe spośród 34 objawów menopauzalnej transformacji).