Epson po zakupie projektora oddaje nawet 1300 zł

Promocja cashback, jakiej jeszcze nie było!

Epson dostawca nr 1 w Europie, w kategorii projektorów do kina domowego – wprowadził wyjątkową promocję na wybrane modele tych urządzeń. W okresie od 1 maja do 30 września 2024 roku, klienci mogą uzyskać zwrot gotówki do 1300 zł przy zakupie wybranych modeli. Jest to unikalna okazja, by zainwestować w najwyższej jakości sprzęt do domowego kina, przy jednoczesnym uzyskaniu znaczących oszczędności.

Wszystkie projektory objęte promocją wykorzystują zaawansowaną technologię 3LCD, opracowaną przez Epson, która gwarantuje nie tylko wyjątkową jakość obrazu, ale także efektywność energetyczną i znakomite odwzorowanie kolorów. Dzięki tej technologii obraz jest trzy razy jaśniejszy w porównaniu do projektorów konkurencyjnych technologii, co jest trafionym wyborem dla kinomanów, graczy i fanów sportu chcących cieszyć się realnym, nasyconym barwami obrazem w ogromnej skali.

„Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Wimbledon oraz największe święto sportu – igrzyska w Paryżu, szczególnie bliskie sercu naszego wieloletniego ambasadora marki, jakim jest Usain Bolt – zdobywca złotych olimpijskich krążków. Dodatkowo ciepłe miesiące, to także idealny czas na organizowanie plenerowych seansów filmowych. Dlatego szczególnie w tym okresie nasza promocja cashback jest doskonałą okazją, aby wreszcie spełnić marzenie o własnym projektorze" – mówi Agata Zbrożek-Kościelny z Epson Polska. „Warto pamiętać, że technologia 3LCD, którą wykorzystujemy we wszystkich naszych projektorach pozwala na korzystanie z urządzeń w niemal każdych warunkach oświetleniowych, nawet podczas seansów w jasny dzień, zachowując niesamowity realizm kolorów

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy zakupić jeden z wybranych modeli projektorów w okresie promocyjnym i zarejestrować zakup na stronie www.epson.pl/promocja. Proces rejestracji jest prosty i wymaga jedynie wypełnienia formularza oraz przesłania kopii dowodu zakupu i zdjęcia numeru seryjnego urządzenia.

Modele (w tym laserowe) objęte promocją:

– EH-LS650B i EH-LS650W: zwrot 1300 zł

– EF-11 i EF-12: zwrot 400 zł

– CO-W01, CO-FH01, CO-FH02, EB-FH06, EH-TW7000, EH-TW7100: zwrot 200 zł

Uczestnik może zarejestrować maksymalnie dwa zgłoszenia z jednego gospodarstwa domowego, a na jeden wybrany produkt przypada tylko jedno zgłoszenie. Zwrot pieniędzy zostanie wykonany przez przelew bankowy w ciągu 30 dni od daty zweryfikowania zgłoszenia. Warto pamiętać, że zgłoszenia są przyjmowane do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu.

Promocja dotyczy tylko urządzeń kupionych od autoryzowanych sprzedawców Epson w Polsce. Pełna lista partnerów oraz szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie promocji.

Nie przegap okazji na wyjątkowe oszczędności z Epson – zainwestuj w technologię, która odmieni Twoje domowe rozrywki. Zapraszamy do skorzystania z oferty, która jest dostępna już od maja!

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Firma istnieje od 1942 roku, pozycję lidera w świecie nowych technologii utrzymuje już od półwiecza. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w badania. Ta strategia sprawdza się doskonale i sprowadza się do ciągłego rozwoju i inwestycji zamiast redukcji zatrudnienia czy optymalizacji kosztów poprzez redukcję R&D. O rezultacie świadczy liczba niemal 14 patentów, jakie wychodzą z laboratoriów firmy... każdego dnia, co daje ponad 5 tys. innowacji rocznie!

