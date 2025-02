Moc jest w garnku

To prawdziwy gęsty warzywny gulasz. Idealnie sprawdzi się zimą, ale nie tylko.

Długo pracowałem nad tym przepisem. Zastanawiałem się, jak to wszystko poskładać, by gulasz był odpowiednio mięsisty i przypominał klasyczny smak, który wszyscy znamy i kojarzymy z tym daniem. Na podstawę wybrałem warzywa, cebulę, czosnek i marchewkę, by zapewnić mu nieco delikatnej słodyczy. Suszone grzyby, koncentrat pomidorowy i sos sojowy dają piąty smak, czyli umami, a kostka sojowa dobrze sprawdza się jako źródło białka. Jeżeli nie chcemy użyć soi, można ją zastąpić innymi strączkami, np. fasolą lub soczewicą. Zestaw przypraw, jaki udało mi się dobrać, jest dosyć bogaty, ale warto zdobyć je wszystkie, by poczuć pełnię smaku. Dalej jest już tradycyjnie: wszystko podsmażamy, deglasujemy (czyli podlewamy – w tym przypadku bulionem) i dosyć długo gotujemy, by wszystkie smaki mogły się ze sobą zapoznać, przegryźć, następnie całość redukujemy.

Oprócz klasycznej wersji – z plackiem ziemniaczanym i śmietaną – danie to można podać na wiele sposobów: z purée, kluskami śląskimi, knedlem z wczorajszego pieczywa, surówką coleslaw, ćwikłami, ogórkiem kiszonym… Tym sposobem można poczuć prawdziwą moc gulaszu. Smacznego!

***

Składniki (3–4 porcje obiadowe):

• 50–100 g kostki sojowej (zależnie od tego, jak gęsty i „mięsny” gulasz chcemy mieć)

• 2 duże cebule

• 2 ząbki czosnku

• 1/2 marchewki

• 2 łyżki neutralnego oleju (np. rzepakowy, słonecznikowy)

• 5–6 suszonych grzybów

• 100 ml wrzątku

• 750 ml dobrego bulionu

• łyżka uniwersalnej mąki pszennej

• łyżeczka papryki wędzonej

• łyżeczka cząbru

• łyżeczka czosnku niedźwiedziego

• łyżeczka majeranku

• 1/2 łyżeczki tymianku

• szczypta rozmarynu

• 6 kulek jałowca

• 3 ziarna ziela angielskiego

• 3 liście laurowe

• 2 łyżki ciemnego sosu sojowego

• 1 łyżka koncentratu pomidorowego

• sól, pieprz do smaku

• 200 g panko

• 1/2 łyżeczki soli

• 1/2 łyżeczki mielonego pieprzu (do smaku)

• olej słonecznikowy lub rzepakowy do smażenia (ok.