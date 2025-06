Mel Robbins: najpopularniejsza podkasterka świata. Kiedyś tonęła w długach

Krytykom zarzucającym, że jej teorie to tanie sztuczki, odpowiada: owszem, ale działają. Dzięki nim Mel Robbins stała się jedną z najpopularniejszych podkasterek motywacyjnych świata.

Przybij piątkę swojemu odbiciu w lustrze. Zabierz się do działania, odliczając od pięciu do jednego, pozwól innym: mieć własne zdanie na twój temat, nie zapraszać cię na swoje imprezy, jeść tacos przed studniówką, rzucić ci niemiłe spojrzenie w tłumie, gdy idziesz za wolno. Pamiętaj, że jedna decyzja dzieli cię od lepszego życia. A jeśli nikt ci dziś tego nie powiedział, to mówię ci to ja: kocham cię. Oto ekstrakt z nauk 56-letniej Amerykanki Mel Robbins, byłej prawniczki, która kiedyś tonęła w długach, a obecnie podkasterki, trenerki oraz przedsiębiorczyni, której głosu słuchają dziesiątki milionów ludzi na całym świecie.

Formy przekazu są różne – włączając publikowane dwa razy w tygodniu podkasty (każdy trwa minimum godzinę) i ich urywki latające po mediach społecznościowych (Mel ma 10 mln followersów na Instagramie i połowę tego na TikToku). Są też cytaty pisane marzycielskim fontem na tle zdjęć natury. Jest również forma pisana dłuższa, książkowa – w tym „Reguła 5 sekund. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby odmienić swoje życie”, „Nawyk przybijania piątki. Przejmij kontrolę nad swoim życiem dzięki jednemu prostemu nawykowi” oraz wydana w Polsce wiosną tego roku najsłynniejsza bodaj: „Teoria POZWÓL IM” (wydawnictwo Galaktyka).

W czasach, gdy coraz częściej sięgamy po wsparcie psychologiczno-mentalne, a sprawa wiarygodności i rzetelności terapeutów oraz regulacji w zawodzie jest gorąco dyskutowana (także na łamach POLITYKI), Mel Robbins oferuje jednocześnie serdeczne i szorstkie wsparcie, nie udając przy tym, że jest kimś więcej niż autorką, kumpelką, motywatorką.