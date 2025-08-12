Afrodyzjak w sezamie. Bakłażan na letnie pikniki: jak go dobrze przygotować

Ten warzywny afrodyzjak, umiejętnie przygotowany, powinien chrupać w ustach i być słodki.

W sierpniu warzywniaki pękają od nadmiaru lokalnych produktów: boskich pomidorów, długich cukinii, kabaczków i dorodnych bakłażanów. Oberżynę uprawia się niemal na całym świecie, ale to roślina wymagająca. Potrzebuje ciepła i dużo wody. W Polsce nie jest tak popularna w uprawie, dlatego często sprowadza się ją z Włoch, Grecji czy Hiszpanii. Nie zmienia to faktu, że zdecydowanie lepiej jeść ją właśnie teraz, a nie w zimowe miesiące.

Ma wiele odmian. Podłużne, prawie czarne, białe w ciapki czy moje ulubione wielkie i okrągłe. Jak większość warzyw psiankowatych bakłażan jest niskokaloryczny. To niepozorne warzywo (a właściwie owoc, bo z botanicznego punktu widzenia bakłażan jest… jagodą) ma w sobie wiele prozdrowotnych właściwości. Jest bogaty w błonnik, potas, witaminy C i B6 oraz przeciwutleniacze, które wpływają pozytywnie na pracę serca, poziom cukru i cholesterolu we krwi. Uważany jest także za afrodyzjak.

Najlepiej wybierać solidne i twarde okazy. Bakłażan za długo przechowywany marszczy się, robi się miękki i nabiera nieprzyjemnego, gorzkiego smaku. Żeby pozbyć się nadmiaru goryczki, dobrze jest posolić bakłażany przed obróbką termiczną. Gotowanie czy smażenie jest ważne, surowe mogą nam bowiem zaszkodzić. Solanina w nich zawarta może powodować bóle brzucha. Dlatego może tak wiele osób za bakłażanami nie przepada. Nie ma nic gorszego niż podany półsurowy bakłażan, co często można spotkać w restauracji, np. na pizzy.

Najsmaczniejszy bakłażan to taki ugotowany na parze.