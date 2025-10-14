Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Bartek Chaciński
Bartek Chaciński
14 października 2025
Ludzie i style

Niedobytki prezydenta

Niedobytki prezydenta. Ten neologizm ma szanse na dłużej zagościć w polszczyźnie

14 października 2025
Karol Nawrocki Karol Nawrocki Wojciech Stróżyk / Reporter
Internauci nie dowierzali: „To na pewno nie AI...?”, „O, rany! Mam niedobytki w wierze”.

Z rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Bogdanem Rymanowskim dowiedzieliśmy się w końcu, po co temu pierwszemu woreczek nikotynowy. A kwestia była paląca, bo dotyczyła aplikowania sobie tegoż podczas wystąpień publicznych. Otóż, jak wyznał prezydent, woreczek „jest uzupełnieniem niedobytków nikotyny”. To neologizm, który ma szanse na dłużej zagościć w polszczyźnie – opisuje bowiem stosunek do trucizny terminem bliskim temu, jakim opisujemy stosunek do substancji odżywczych. Uzupełniamy w końcu „niedobory magnezu” lub „niedobory wapnia”. Niektórzy muszą uzupełnić nikotynę i tylko drobne przejęzyczenie pozwoliło odróżnić ten rodzaj suplementacji od całej reszty. Inaczej byłoby trochę jak w gagu z komiksów o Tytusie, który trafił do rozmiłowanej w paleniu Nikotyńskiej Republiki Tabackiej: „Zamknij okno, bo dym ucieka”. Zarazem nowy wyraz – poprzez skojarzenia z rzeczownikiem „niedobitki” – przypomina, że mamy do czynienia z człowiekiem, któremu naturalnie przychodzą skojarzenia z walką.

Czytaj też: Rozmo: sarkastyczne podsumowanie rzeczywistości. Objaśniamy nowe słowa

Internauci nie dowierzali: „To na pewno nie AI...?”, „O, rany! Mam niedobytki w wierze”. A przy okazji rozmowy Karol Nawrocki wyjaśnił różnicę (zawartość tytoniu) między woreczkiem nikotynowym (zwanym też white snus) a popularnym snusem, który jest w Polsce nielegalny. Choć to wokół tego drugiego rosła dotąd popkulturowa mitologia, np. w tekstach rapowych. „Prawie wstałem, Anioł Pański/ Daj mi snusa, chwilę wanny” – relacjonuje Jan-rapowanie w utworze „Śniadanie w hotelu” z płyty „Hotel Maffija 2”.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Ludzie i Style; s. 103
Oryginalny tytuł tekstu: "Niedobytki prezydenta"
Bartek Chaciński

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
Reklama