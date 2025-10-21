Łowcy białego złota, czyli trufli. Bo nie tylko po grzyby warto się schylić

Polowanie na trufle we Włoszech warte setki i tysiące euro to zajęcie co najmniej tak ekscytujące jak zbieranie grzybów w Polsce. I dostępne dla turystów.

Oskar spokojnie podąża leśną ścieżką, co jakiś czas przystaje, zbliża nos do ziemi albo podnosi głowę i charakterystycznie nią potrząsa, jakby wciągał powietrze. Szuka zapachu dojrzałych trufli, bo właśnie wtedy pachną najintensywniej. Oskar to pies rasy lagotto romagnolo i już jedenasty rok „poluje na trufle” w lasach w pobliżu Savigno. Miejscowość położona godzinę drogi od Bolonii, w rejonie Emilia-Romania, słynie z czarnych trufli, ale i uważanych za jedne z najlepszych białych (Tuber magnatum pico) we Włoszech, też rzadkich i drogich. Są cenione za intensywny aromat i wyjątkowy smak, lekko czosnkowy, z nutami ziemi i wilgotnego drewna. Każdego roku w październiku i listopadzie w Savigno odbywa się Narodowy Festiwal Białych Trufli, który przyciąga smakoszy i szefów kuchni z całego świata.

Za Oskarem krok w krok podąża jego właściciel Guido Cecconi. – Najlepiej zbierać trufle rano, jeszcze przed wschodem słońca, i potem do godziny po zachodzie. Piesek może polować na trufle maksymalnie trzy razy w tygodniu, do trzech godzin dziennie, bo to męczące zajęcie. Do szukania lepsze są suczki, natomiast samce są bardziej wytrzymałe – wyjaśnia.

Szkolenia psów, które mają wyczuwać unikalny zapach trufli ukrytych pod ziemią, zaczynają się już w wieku czterech miesięcy, zazwyczaj od nauki poprzez zabawę i nagrody. Dawniej do poszukiwania „czarnych diamentów” i „białego złota”, jak nazywa się czarne i białe trufle, wykorzystywano świnie. Psy są jednak bardziej posłuszne i, co ważne, nie zjadają cennych zdobyczy. A cenne są naprawdę. We Włoszech kilogram „czarnych diamentów” kosztuje kilkaset euro, a „białego złota” – nawet i 7 tys. euro.