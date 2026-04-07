„Love Island”, ale z owocami. Po co powstają całkowicie nierealne reality show?

Śledząc historię mediów internetowych, łatwo zauważyć, że są ekstremalnym rozwinięciem telewizji – nieskończony strumień portalowych wiadomości wywodzi się z nadających całą dobę kanałów informacyjnych. Era sztucznej inteligencji jeszcze bardziej uwydatniła ten proces – po reality show, dostarczających niewybrednej, ale emocjonującej rozrywki, przyszedł czas na programy całkowicie nierealne.

Oto klasyczny format „Love Island. Wyspa miłości”, w którym piękni ludzie dobierają się w pary i konkurują ze sobą o przychylność widzów, rozgrywając emocjonujące dramy rodem z telenoweli, znienacka objawił się w wydaniu tzw. brei AI. W „AI Fruit Love Island” z TikToka @ai.cinema021, zamiast śledzić perypetie muskularnych młodzieńców i opalonych panien, ogląda się równie atrakcyjne… hiperrealistyczne antropomorficzne owoce, jak śliwek Plumero czy arbuzica Watermelina. I jak widać po wciąż rosnącej liczbie widzów (3,1 mln), sztuczna inteligencja potrafi wygenerować całkowicie fałszywe obrazy, ale i zupełnie prawdziwe emocje. Zadeklarowaną fanką „Owocowej Wyspy Miłości” jest piosenkarka Zara Larsson. Być może żartowała, być może ogląda „dla beki”, ale to trochę jak z hipsterami ironicznie słuchającymi disco polo, którzy po jakimś czasie otwierają się na autentyczne przeżywanie muzyki.

Źródeł „Fruit Love Island” należy się doszukiwać wśród włoskiego brainrota i jego surrealistycznych potworków w stylu Balleriny Cappucciny (rzecz jest wciąż popularna wśród młodzieży dzięki grze Roblox, a także w chińskich animacjach o kotach).