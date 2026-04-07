Michał R. Wiśniewski
7 kwietnia 2026
Ludzie i style

Zakochane owoce

„Love Island”, ale z owocami. Po co powstają całkowicie nierealne reality show?

Owocowa Wyspa Miłości Owocowa Wyspa Miłości @ai.cinema021
Zadeklarowaną fanką „Owocowej Wyspy Miłości” jest piosenkarka Zara Larsson.

Śledząc historię mediów internetowych, łatwo zauważyć, że są ekstremalnym rozwinięciem telewizji – nieskończony strumień portalowych wiadomości wywodzi się z nadających całą dobę kanałów informacyjnych. Era sztucznej inteligencji jeszcze bardziej uwydatniła ten proces – po reality show, dostarczających niewybrednej, ale emocjonującej rozrywki, przyszedł czas na programy całkowicie nierealne.

Czytaj też: Koalicja niechętnych. Ameryka prosi o pomoc? Posyłamy myśli, modlitwy i trochę muzyki

Oto klasyczny format „Love Island. Wyspa miłości”, w którym piękni ludzie dobierają się w pary i konkurują ze sobą o przychylność widzów, rozgrywając emocjonujące dramy rodem z telenoweli, znienacka objawił się w wydaniu tzw. brei AI. W „AI Fruit Love Island” z TikToka @ai.cinema021, zamiast śledzić perypetie muskularnych młodzieńców i opalonych panien, ogląda się równie atrakcyjne… hiperrealistyczne antropomorficzne owoce, jak śliwek Plumero czy arbuzica Watermelina. I jak widać po wciąż rosnącej liczbie widzów (3,1 mln), sztuczna inteligencja potrafi wygenerować całkowicie fałszywe obrazy, ale i zupełnie prawdziwe emocje. Zadeklarowaną fanką „Owocowej Wyspy Miłości” jest piosenkarka Zara Larsson. Być może żartowała, być może ogląda „dla beki”, ale to trochę jak z hipsterami ironicznie słuchającymi disco polo, którzy po jakimś czasie otwierają się na autentyczne przeżywanie muzyki.

Źródeł „Fruit Love Island” należy się doszukiwać wśród włoskiego brainrota i jego surrealistycznych potworków w stylu Balleriny Cappucciny (rzecz jest wciąż popularna wśród młodzieży dzięki grze Roblox, a także w chińskich animacjach o kotach).

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Ludzie i Style; s. 95
Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
