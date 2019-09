Chcą by kobiety były programistkami, albo by grały w zespołach... Wybierz Warszawiankę Roku 2019!

Działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych, dyrygentka chóru czy lekarka neonatolog... Ty decydujesz która z kilkunastu wyróżnionych kobiet zostanie Warszawianką Roku 2019.

Nominowanych przez Miasto Stołeczne jest piętnaście kobiet, które swoją działalnością społeczną lub zawodową przyczyniły się do rozwoju miasta. Często nie rozdzielają one też swojego zaangażowania od tego, czym się w pracy zajmują. Warto je za to wyróżnić. Opis ich działania, poświęcone im krótkie filmiki, actakze możliwość zagłosowania na Warszawiankę Roku znajduje się na stronie nagrody.

Wśród nominowanych do tytułu Warszawianka Roku jest m.in. Karolina Pacoń, która pomaga osobom biednym i bezdomnym. Zainicjowała i zorganizowała akcję „Podaruj obiad”, dzięki której każdy, poprzez wpłatę na stronie internetowej, może podarować ciepły posiłek osobie potrzebującej. Obiady dystrybuowane są za pośrednictwem fundacji, które przekazują osobom w kryzysie kupony-zaproszenia na obiad. Vouchery realizowane są w jednej z warszawskich restauracji Kuchnia Za Ścianą. Dzięki zainicjowanej przez Pacoń akcji każdego miesiąca wydawanych jest około 4 tysiące kuponów na posiłki. Istotne jest dla niej to, że „Podaruj obiad” to nie tylko możliwość zjedzenia ciepłego obiadu, to także zaproszenie do wspólnego stołu, które przywraca tym ludziom godność i poprawia ich samopoczucie.

Nominowane kobiety odnajdują się w bardzo rożnej działalności. Bo przecież to, co robi Pacoń zupełnie różni się od tego, czym zajmuje się Ewa Jurkiewicz. Jest dyrygentka chórów amatorskich działających w warszawskich placówkach kulturalnych. To trochę efekt przypadki, bo choć śpiewać zaczęła dzięki… zajęciom w Zespole Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, to trafiła w ramach zaliczenia z WF-u. Później zdecydowała się na zwrot w edukacji o 180 stopni, zdała na Wydział Dyrygentury Chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie i skończyła te studia z wyróżnieniem. Jurkiewicz chciałaby, by Polacy wrócili do tradycji wspólnego muzykowania i śpiewania w domach, z rodzinami, przy różnych okazjach. Zauważyła, że prowadzone przez nią amatorskie chóry łączą też w Warszawie ludzi różnych środowisk, pokoleń i światopoglądów.

Rugbystka czy technolożka

Izabela Sopalska-Rybak, kolejna z kobiet na liście kilkunastu nominowanych, jest prezeską Fundacji Kulawa Warszawa, blogerką, edukatorką i trenerką. Gdy w wieku 19 lat dowiedziała się, że choruje na stwardnienie rozsiane, stwierdziła, że to najlepszy czas, aby zacząć działać. Nie chciała wtedy, by choroba ją ograniczała, dlatego teraz dbając o siebie gra na przykład z drużyną Four Kings w rugby na wózkach. Sopalska-Rybak angażuje się też w zwiększanie wiedzy na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie ich niezależności. A to oznacza wspieranie następujących w Warszawie zmian w przestrzeni publicznej.

Nowymi technologiami w Warszawie opiekuje się Dr Bianka Siwińska, czyli doktor nauk politycznych, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, działaczka na rzecz zwiększania udziału kobiet w rozwoju technologii. Chciałaby, aby „Polska stała się sercem mądrej rozmowy o kobietach i ich niebywałym potencjale w obszarze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki), aby to u nas można było spotkać talenty z całego regionu Europy i Azji Centralnej”. Zorganizowała akcje informacyjne „Dziewczyny na politechniki!” czy „Dziewczyny do ścisłych!” i konferencję „Perspektywy Women in tech Summit”. Do Warszawy przyjechało ponad 2,5 tys. programistek, technolożek, przedstawicielek świata nauki i innowatorek z 37 krajów świata...

Wyróżnionych kobiet, które warto wesprzeć swoim głosem, jest więcej. Na razie trwa głosowanie w sieci, a kogo wybiorą mieszkańcy dowiemy się 9 października. Będzie to druga edycja stołecznej nagrody. Warszawianką Roku 2018 została Anna Ojer, radna dzielnicy Wawer wspierająca rodziców chorych dzieci. Wtedy wręczono też jubileuszowy tytuł Warszawianki Stulecia i przyznano go symbolicznie Irenie Sendlerowej. Druga edycja też będzie miała swoje specjalne wyróżnienie, przyznawane niezależnie od nagrody Warszawianki Roku. Ze względu na obchody 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecie pierwszych wolnych wyborów, wyróżniona zostanie także Warszawianka Przemian.

Aktorka czy profesorka

Głosujący internauci zdecydują czy Warszawianką Przemian zostanie na przykład Krystyna Janda. Znana aktorka, reżyserka, autorka wielu publikacji oraz założycielka Fundacji Na Rzecz Kultury Krystyny Jandy, która prowadzi również dwa popularne warszawskie teatry: Polonię i Och-Teatr. Janda jest więc zawodowo mocno zajęta. Jednak znana jest również z tego, że mówi, co myśli, bo uważa, że naszym obowiązkiem jest zbieranie głosu i działanie na rzecz wszystkich, którzy są słabsi, czy niesprawiedliwie traktowani. Zarówno w działaniach artystycznych, jak i społecznych, nie unika ważnych i trudnych tematów. Co więcej, ze swoimi spektaklami wychodzi w przestrzeń publiczną, co roku w lecie pokazując je bezpłatnie tysiącom warszawiaków.

Oprócz Jandy do tego wyróżnienia nominowane są także inne, naprawdę wyjątkowe Warszawianki. To także na przykład prof. Ewa Łętowska, czyli pierwsza polska Rzeczniczka Praw Obywatelskich i sędzia w stanie spoczynku. W latach 1999-2002 orzekała jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od 2002 do 2011 r. Trybunału Konstytucyjnego. Członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, nauczycielka akademicka, autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego i ochrony konsumentów. Nieustannie edukuje nie tylko przyszłych prawników, ale także wszystkich Polaków. Rozumie przy tym, że do osób, które nie wiążą z prawem swojej pracy, trzeba mówić tak, by stało się ono dla wszystkich zrozumiałe i fascynujące.

Ludwika Wujec to legenda opozycji. Choć z wykształcenia jest fizyczką i matematyczką, to z powołania zawsze była działaczką na rzecz demokracji i ochrony praw człowieka. W czasach PRL współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników i jedna z matek-założycielek prasy podziemnej. Jej warszawskie mieszkanie bywało redakcją „Robotnika”, biuletynu KOR i salą wykładową Towarzystwa Kursów Naukowych. Jako członkini „Solidarności” pomagała internowanym i ich rodzinom - sama została internowana w stanie wojennym. W czasie obrad Okrągłego Stołu asystowała Tadeuszowi Mazowieckiemu. Wspierała też Lecha Wałęsę jako zastępczyni dyrektora Biura Komitetu Obywatelskiego. Po upadku komunizmu działała w Unii Demokratycznej i Unii Wolności, a w latach 1995-2002 – w samorządzie jako sekretarz i członkini zarządu gminy Warszawa-Centrum. Wraz z mężem Henrykiem Wujcem, została laureatką Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy, przyznawanej osobom działającym na rzecz poszanowania praworządności i praw człowieka.

Wśród nominowanych w tej jubileuszowej kategorii są także inne Warszawianki, które w ciągu 30 lat od transformacji wspierały zmiany społeczne oznaczające wolność, równość, poszanowanie praw człowieka. Na stronie, przygotowanej przez wręczającego nagrodę Miasto Warszawa, można obejrzeć poświęcone wszystkim krótkie filmy. Warto posłuchać, co mówią same o sobie.