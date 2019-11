Szczecin wspiera opiekunów chorych na Alzheimera

Jest pierwszym z polskich miast, które zdecydowało się na udzielanie wsparcia mieszkańcom opiekującym się starszymi, bardzo chorymi osobami.

Od kilku lat miasto przyznaje opiekunom zapomogę wynoszącą 3000 zł rocznie w ramach programu „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. Składający wnioski muszą również wypełnić dla miasta anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób chorujących na Alzheimera na terenie Szczecina. Analiza zebranych danych wykazała, że okres opieki trwa średnio 5 lat i 4 miesiące. A opiekunami są przeważnie kobiety w wieku powyżej 62 lat. Jednak jedynie 25% świadczeniobiorców rozważa ewentualności umieszczenia podopiecznego w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Dlatego uzyskane środki przeznaczyli np. na zakup akcesoriów związanych z opieką nad chorym, czyli wózków inwalidzkich i specjalistycznych materacy.

Pieniądze dla chorych powyżej 75 roku życia wydawane są przez Miasto Szczecin w trzech transzach. Do 30 listopada trwa nabór wniosków na ostatnią tegoroczną transzę. Jednak termin ten dotyczy tylko osób, które odebrały już od miasta pieniądze dwukrotnie w tym roku. W przyszłym roku ci opiekunowie ponownie będą mogli ubiegać się o zapomogę. A nowe osoby, które chciałyby dołączyć do programu „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”, również będą mogły wypełnić i złożyć stosowny wniosek. Należy do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej.

Za realizację zadania odpowiedzialne jest Szczecińskie Centrum Świadczeń. Środki na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce „Bon opiekuńczy Alzheimer 75”. Wzory dokumentów dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

