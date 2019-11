Morze i magnolie. Szczecin na fotografiach

Znamy fotografów, zwycięzców konkursu SzczecinLOVE. Wyłonili ich mieszkańcy i profesjonalne jury.

Zdjęcia na konkurs SzczecinLOVE można było zgłaszać na Instagramie od lipca do listopada. Trzeba było jedynie pamiętać, aby fotografia zgłaszana do konkursu była dostępna publicznie i by otagować ją #konkursSznLove. Dzięki dodaniu specjalnego taga strona konkursu rozpoznawała zdjęcia biorące udział w konkursie i publikowała je w specjalnej galerii.