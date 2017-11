Co się dzieje z ciałem po rzuceniu palenia

Jest szansa, że jeśli rzuci się palenie ok. trzydziestego roku życia, to wkrótce organizm zupełnie zapomni, że kiedykolwiek dostarczano mu nikotynę.

„Kiedy rzucasz palenie, Twoje ciało natychmiast podejmuje proces regeneracji” – przekonują działacze organizacji o wymownej nazwie American Cancer Society. To amerykańskie centrum badań, którego głównym celem jest poszerzanie świadomości i wiedzy na temat powszechności raka. Bo ten – jak tłumaczą na swojej stronie internetowej – to nie jedna, ale sto rozmaitych odmian choroby, zbierającej rokrocznie śmiercionośne żniwo na całym świecie.

Rozstanie z nałogiem nie jest zadaniem prostym, a groźne etykiety na paczkach papierosów niekoniecznie do nich zniechęcają. Specjaliści z American Center Society podsuwają inne rozwiązanie – zamiast koncentrować się na (skądinąd powszechnie znanych) skutkach palenia, skupiają się na konsekwencjach rozstania z używką. Palacze (i niepalacze) najczęściej nie zdają sobie sprawy, jak szybko ich organizm potrafi się zregenerować.

Rzucam palenie: skutki odstawienia papierosów są natychmiastowe

– po 20 minutach niepalenia: puls zaczyna wracać do normy.

– po 2 godzinach: tętno i ciśnienie krwi uspokajają się i znajdują na zgodnym z normą poziomie. Nikotyna zaczyna opuszczać nasz organizm (po upływie dwóch dób uwolni się całkowicie). Poprawia się ogólne krążenie krwi.

– od 2 do 12 godzin po rozstaniu z używką pojawiają się pierwsze symptomy odstawienia. Nawet trzy dni później możemy odczuwać bóle głowy i nudności – ale warto się przemęczyć, bo w tym czasie usuwa się z organizmu tlenek węgla.

– po 8 godzinach: poziom tlenu we krwi wraca do normalnego poziomu.

– po upływie 3 dni oskrzela się rozluźniają, zaczynamy swobodniej oddychać.

– po upływie 1–2 tygodni praca płuc się normalizuje, wraca właściwa cyrkulacja powietrza.

– po upływie 9 tygodni płuca pracują już normalnie, zmniejsza się ryzyko infekcji.

– po upływie 1 roku o połowę – w porównaniu z palaczami – zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób serca.

– po upływie 5 lat – mniejsze ryzyko wystąpienia chorób górnych dróg oddechowych, raka szyjki macicy i pęcherza

– po upływie 10 lat – o połowę zmniejsza się również ryzyko raka płuc.

– po upływie 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca dotyczy byłych palaczy już w takim samym stopniu co niepalaczy.

Jest zatem szansa – przekonują badacze – że jeśli rzuci się palenie ok. trzydziestego roku życia, to wkrótce organizm zupełnie zapomni, że kiedykolwiek dostarczano mu nikotynę.

Jak zachowuje się organizm po rzuceniu palenia?

Nasze narządy zmieniają się niemal natychmiast.

– Mózg. Palenie postrzegane jako czynność relaksacyjna sprzyja naturalnie uwalnianiu opioidów (w tym endorfiny). Po rozstaniu z papierosami z pewnością odczujemy niedostatek tych substancji. Trzeba dużo silnej woli, żeby zwalczyć początkowe rozdrażnienie i potrzebę sięgnięcia po papierosa. Po kilku dniach, gdy nikotyna uwolni się z organizmu, mózg przestanie się dopraszać wrażeń związanych z paleniem, skład chemiczny i poziom opioidów wrócą do normy.

– Płuca. Regenerują się zaskakująco szybko. I kaszel nie powinien nas dziwić, bo to oznaka, że płuca w sposób naturalny się oczyszczają (naszym naturalnym sprzymierzeńcem są rzęski płucne, które zaczynają wreszcie normalnie pracować). Proces naprawczy może potrwać kilka miesięcy.

– Serce. Wraca rytm, normalnieją tętno i ciśnienie krwi, praca serca poprawia się szybko, eliminując ryzyko wystąpienia chorób serca w przyszłości. Rzucenie palenia okazuje się skuteczniejsze w walce z chorobami niż doraźnie przyjmowane leki, np. aspiryna.

– Skóra. Tlenek węgla, substancje smoliste, formaldehyd, rtęć, amoniak, ołów, kadm... Działanie tych toksyn łatwo dostrzec na (marszczącej się szybciej niż u niepalaczy) skórze. Tamując naturalny obieg krwi, rozbijają strukturę skóry, kolagen i elastyny. Trudno te zmiany cofnąć – ale po odstawieniu papierosów skóra ponownie jest ukrwiona i właściwie nawilżona. Uważa się, że rozstanie z nałogiem poprawia też sen (dym tytoniowy zaburza naturalny rytm dobowy!). Są więc szanse, że po jakimś czasie znikną sińce pod oczami.

– Zęby. Palacza rozpoznać łatwo – po kolorze uzębienia i specyficznym zapachu wydobywającym się z jego ust (jeśli ująć rzecz eufemistycznie). Dym papierosowy w jamie ustnej to zaproszenie dla bakterii. W konsekwencji: większe ryzyko próchnicy. Po odstawieniu papierosów jamie ustnej trzeba pomóc dodatkowo: poprzez intensywną higienę. Warto też wypijać dużo wody.

Czytaj także:

– Palimy coraz mniej. Papierosy wychodzą z mody?

– 15 nawyków żywieniowych, które wydłużają życie