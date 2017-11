Biomatematyka – zaplecze medycyny

Paweł Walewski: – Było wiele żartów o babie przychodzącej do doktora. Ale żeby do matematyka? Ma pan ambicje, by leczyć ludzi?

Jan Poleszczuk: – To dopiero byłoby irracjonalne! Nie, nigdy nie miałem takich aspiracji. Pacjenci nie mają więc po co do mnie przychodzić, ale mam nadzieję, że lekarze kiedyś zaczną.

Kiedy pan zauważył, że matematyk może się przydać medycynie?

Pamiętam to dokładnie. W 2008 r., gdy byłem na trzecim roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, szukałem tematu do swojej pracy licencjackiej. Zaczytywałem się wtedy w magazynie „Świat Nauki” i trafiłem na artykuł poświęcony tworzeniu nowych naczyń krwionośnych wokół guzów nowotworowych. Hipoteza stara, sięgająca lat 70. XX w., ale autor tekstu zwracał uwagę, że jeśli poda się odpowiednią dawkę leków zatrzymujących proces angiogenezy, można zwiększyć efektywność chemioterapii. Zacząłem się zastanawiać: skąd wiadomo, jaka to powinna być dawka, ile inhibitorów należy podać? Postanowiłem zaproponować model matematyczny, który pomógłby to określić.

Interesując się onkologią, rzucił się pan na głęboką wodę.

Moja promotorka prof. Urszula Foryś z Zakładu Biomatematyki i Teorii Gier bardzo mnie w tym wsparła. To ona mi pokazała, na czym polega biomatematyka i jak ważne zaplecze stanowi dla medycyny. To było moje pierwsze doświadczenie z literaturą medyczną, musiałem poznać podstawy chorób nowotworowych, wgryźć się w metody ich leczenia.