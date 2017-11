Techno echo. Przegląd nowości technicznych

Małe urządzenie, duża sprawa

Na początek – chwila szczerości: większość opisywanych przez nas urządzeń jest zbędna (w sensie egzystencjalnym). Większość czytelników, mimo naszych sugestii, zapewne nigdy nie kupiła żadnego. Po prostu da się bez nich (dobrze) żyć. Ale czasem przyjemnie opisuje się gadżety, które niosą ze sobą potencjał realnej zmiany – i ich przykładem jest Butterfly iQ. To ultrasonograf opracowany przez firmę Jonathana Rothberga, który od lat zajmuje się adaptowaniem technologii półprzewodnikowych do celów medycznych. Butterfly kosztuje niespełna 2000 dol. i mieści się w kieszeni. Jest zatem co najmniej kilkakrotnie tańszy od najprostszych używanych dziś ultrasonografów i zarazem nieporównanie poręczniejszy – wystarczy go podłączyć do iPhone’a. Oznacza to, że może się stać standardowym elementem wyposażenia osiedlowych przychodni, karetek pogotowia, gospodarstw oddalonych od skupisk ludzkich, a przede wszystkim najbiedniejszych nawet szpitali w krajach rozwijających się.