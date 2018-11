Agnieszka Krzemińska Dr Jan Olaszek, laureat Nagrody Naukowej POLITYKI, o tym, jak bada się historię współczesną O tych, co w pokoju Rozmowa z dr. Janem Olaszkiem, laureatem Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii humanistyka, o drugim obiegu wydawniczym, dysydentach i o tym, jak badać historię współczesną.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Dwa lata temu nagroda historyczna POLITYKI za „Rewolucję powielaczy”, teraz naukowa za całokształt. Wygląda, jakby miał pan u nas jakieś chody, tymczasem zajmuje się pan drugim obiegiem w PRL i ocenia ówczesną POLITYKĘ raczej krytycznie. Skąd zainteresowania opozycją, czyżby w rodzinie był jakiś dysydent? JAN OLASZEK: – Wprost przeciwnie. Spory wpływ na moje zainteresowania badawcze miała książka „Wiara i Wina” Jacka Kuronia, którą dostałem od dziadka. Zabawne, bo był on członkiem PZPR i wyborcą SLD. Często się z nim kłóciłem – on bronił PRL, ja go krytykowałem. Moi rodzice, tak jak reszta rodziny, sympatyzowali z Solidarnością, ale nie należeli do osób zaangażowanych. Temat opozycji po prostu wydał mi się niezwykle ciekawy, ale i ważny ze względów moralnych, bo to historia tych nielicznych, którzy mieli odwagę postępować tak, jak trzeba. Swoją drogą dziadek nie dożył moich nagród POLITYKI, ale – jako jej wierny czytelnik – byłby z pewnością bardzo dumny. Pisze pan o drugim obiegu wydawniczym w Polsce, ale pokazuje też jego relacje z ruchami dysydenckimi w innych krajach demoludów. Jak wyglądamy na ich tle? Przede wszystkim to Rosjanie jako pierwsi rozpowszechniali samizdat, czyli teksty przepisywane przez czytelników na maszynie. Najpierw były to almanachy poetyckie, z czasem materiały o łamaniu praw człowieka. Wzorem dla naszego drugiego obiegu, który pojawił się dopiero w połowie lat 70., była istniejąca od 1968 r. rosyjska „Kronika Bieżących Wydarzeń” gromadząca informacje o represjach. Dopiero później zaczęły u nas funkcjonować pisma polityczne, literackie i kulturalne, zaczęto wydawać dzieła zakazanych autorów emigracyjnych i zagranicznych, jak np. George Orwell. Ale za to uczniowie przerośli nauczycieli, bo u nas drugi obieg rozwinął się na niebywałą skalę. O ile w ZSRR liczbę czasopism szacuje się na ok. 300 tytułów, w Czechosłowacji – 80, na Węgrzech – 40, w NRD – 30, a w Bułgarii raptem 2, to w Polsce mieliśmy ich od 1976 do 1990 r. około 5,5 tys. Skąd takie różnice? W opresyjnej Rumunii i Bułgarii samizdat rozwijał się słabo, podobnie jak w policyjnym NRD, z tym że Niemcy odbierali radio oraz telewizję z RFN i wydawali na Zachodzie przemycone książki, więc mieli inne potrzeby. U nas z pewnością miała znaczenie tradycja oporu i istnienie niezależnej prasy podczas okupacji. Poza tym PRL Edwarda Gierka było dość liberalne. Ale Węgry Jánosa Kádára też, a samizdat miał tam niewielką skalę. Czasami też represje mogły wzmagać sprzeciw. W stanie wojennym drugi obieg działał w najlepsze, a w ZSRR było niemal pewne, że każdy dysydent trafi do łagru lub psychuszki. To, czy w danym państwie ruch wolnego słowa się rozwijał czy nie, było efektem kombinacji różnych czynników. Zresztą nawet jeśli pod względem liczby tytułów górowaliśmy nad innymi, nie powstał u nas tekst, który byłby tak głośny, jak „Siła bezsilnych” Havla czy „Archipelag Gułag” Sołżenicyna. Czy w ruchach dysydenckich poza wspólnym sprzeciwem wobec komunizmu była łącząca wszystkich idea budowy środkowoeuropejskiej tożsamości? Mówi się, że obecna dyskusja o wspólnocie środkowoeuropejskiej powróciła na skutek doświadczeń dysydenckich. W swoich tekstach np. Václav Havel, Adam Michnik czy Tomas Venclova podkreślali specyfikę tej części Europy i szukali ponadnarodowego porozumienia pomimo trudnych doświadczeń z przeszłości. Dobrze to pokazuje lubelskie niezależne czasopismo „Spotkania”, w którym starano się budować dialog z Ukraińcami, dostrzegając w stosunkach z nimi również liczne błędy Polaków. Chyba wszyscy opozycjoniści hołubili rosyjskich dysydentów jako tych, którzy najwięcej ryzykowali. Choć wizja imperialnej Rosji Sołżenicyna nie mogła się w Polsce podobać, to jego monumentalny „Archipelag Gułag” wydrukowano u nas w podziemiu w pełnej wersji, co było przecież nie lada wyzwaniem. Czy wiadomo, jaki był zasięg tego, co u nas wydawano w podziemiu? W latach 70. – stosunkowo niewielki. Poza korowskim „Robotnikiem”, pierwsze niezależne pisma miały na ogół nakłady kilkuset lub nieco więcej egzemplarzy. Wraz z rewolucją Solidarności ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć. Szacuje się, że drugi obieg docierał do ok. 10 proc. Polaków, ale podziemne treści przez Wolną Europę trafiały do znacznie większej liczby osób. To miało wpływ na świadomość społeczną, bo ujawniało, że system nie jest aż tak wszechwładny, skoro są ludzie, którzy z nim walczą i nie boją się omijać cenzury. Wśród publicystów drugiego obiegu szybko pojawiły się różnice w patrzeniu na przeszłość i przyszłość, mimo to nie cenzurowano gorących dyskusji. Bo nie chodziło o to, by drugi obieg był lustrzanym odbiciem mediów oficjalnych, które w sprawach politycznych mówiły na ogół jednym głosem. Zastanawiano się, czy można poddawać krytyce książki publikowane w podziemiu, skoro są „politycznie” słuszne. Ale właśnie chodziło o to, żeby dyskusja była swobodna. Drugi obieg wydawniczy ukształtował obecne elity polityczne i intelektualne, a prowadzone w nim dyskusje kulturalne, polityczne czy gospodarcze były żywsze niż te oficjalne. Przykładem może być słynny „Traktat o gnidach” Piotra Wierzbickiego, z którym najpierw polemizował Michnik, a później w jego obronie zabrał głos Jarosław Kaczyński. Czy wszyscy publicyści związani z drugim obiegiem poszli do mediów lub polityki? Nie. Krystyna Starczewska, szefowa ważnego pisma „KOS”, po 1989 r. zrobiła to, o czym zawsze marzyła – stworzyła pierwsze społeczne liceum w Polsce, na ul. Bednarskiej w Warszawie. Wiele innych osób wróciło do swoich zawodów. W ogóle trudno scharakteryzować ludzi, którzy tworzyli ruch wydawniczy. Byli wśród nich brodaci hipisi, jak słynny Zenon Pałka, związkowcy we flanelowych koszulach, ale i zawodowi drukarze, którzy chcieli sobie dorobić, czy nawet osoby z półświatka, poza tym w podziemiu były też starsze eleganckie panie w garsonkach, które raz na jakiś czas przenosiły paczkę z bibułą. Siłą tego ruchu było, że każdy mógł znaleźć dla siebie jakieś miejsce, choć zdecydowanie częściej dotyczyło to mieszkańców miast niż wsi. I chyba częściej kobiet niż mężczyzn? Trudno stwierdzić. Znajomość opozycji PRL na ogół ogranicza się do nazwisk kilku politycznych liderów, wśród których nie było kobiet, ale one odgrywały w nim istotną rolę. Przecież Zofia Romaszewska czy Ludwika Wujec były postaciami równie ważnymi jak ich mężowie. To że Helena Łuczywo co tydzień redagowała „Tygodnik Mazowsze”, było nie mniej ważne niż publikowane w nim głośne teksty Michnika. Co ciekawe, w tym piśmie podziemnym pracowały głównie dziennikarki. Dostawały podobno listy w stylu „chłopcy trzymajcie się”. Ale trzeba na to patrzeć z ówczesnej, nie dzisiejszej perspektywy. Problem roli kobiet nie był tematem, który wówczas uznawano za kluczowy. Jednocześnie sądzę, że pytanie o wpływ płci na role, które przypadały w ruchach dysydenckich kobietom i mężczyznom, jest tak samo uprawnione, jak pytanie o wiek czy wykształcenie. Zresztą podejmowanie tych wątków sprawiło, że jeden z historyków zaliczył mnie do „awangardzistów genderyzmu w IPN”. W „Rewolucji powielaczy” praca podziemnego drukarza jawi się jako prawdziwa przygoda dla odważnych – ukrywanie się,

