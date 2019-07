Neuroprotezy mózgu

Odkąd istnieją komputery, człowiek chciał połączyć z nimi swój mózg. To się zaczyna udawać – i służy chorym z niedowładami.

Zespołowi prof. Changa udało się za pomocą elektrod przytwierdzonych do mózgu skorelować pracę ośrodków mowy z systemem artykulacji dźwięków.

W 2010 r. Ian Bukhart, student pierwszego roku Ohio University, wybrał się ze znajomymi nad ocean w Karolinie Północnej. Po 9-godzinnej podróży pierwszy rzucił się w fale, jak robił to tysiące razy w swoim życiu. Ale na plaży Outer Banks był pierwszy raz i nie spodziewał się, że silne podwodne wiry tak szybko porwą go na płytkie dno. Kiedy mocno uderzył o nie głową, natychmiast poczuł, że coś jest nie tak – na brzeg musieli go wyciągnąć przyjaciele. Okazało się, że stracił czucie w rękach i nogach.