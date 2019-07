Groźne fosforany

Fosforany zawarte w żywności przetworzonej doprowadzają do gromadzenia wapnia w tkankach. W efekcie kłopot z nerkami lub sercem może mieć wielu ludzi. I to właściwie w każdym wieku.

Obiad czy kolacja w całkowitej ciemności to doświadczenie, które można przeżyć w kilku restauracjach w Polsce. To wyrafinowana zabawa ze zmysłami – gdy oczy nie widzą, wyostrza się smak. Ale czy człowiek czułby się dobrze, jedząc z zamkniętymi oczami we własnym domu? Wątpliwe. A jednak wiele osób taki eksperyment funduje sobie codziennie, bo nie wie, jakie dodatki znajdują się w produktach.

Świadomość konsumentów w ostatnich latach wzrosła. Coraz częściej podczas zakupów w koszykach lądują artykuły mniej kaloryczne, z mniejszą zawartością cukrów, soli czy tłuszczów nasyconych.