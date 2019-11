Jak rzucić palenie

Na sto osób, które próbują rzucić palenie, udaje się czterem. Dlaczego to takie trudne?

Papierosy wciąż pali 25 proc. Polaków, wśród mężczyzn prawie co trzeci. Liczba uzależnionych co prawda spada, ale mimo ostrzeżeń i kampanii – bardzo powoli. O mechanizmach nikotynowego nałogu wiemy już dużo. Przede wszystkim to, że jest wyjątkowo odporny na perswazję.

Dla palacza rozstanie z jego ulubioną używką jest jak koniec burzliwego romansu. Tyle że długotrwałego. Zaczyna się on zazwyczaj w młodości i przez lata wywołuje w mózgu stany euforyczne.

Palacze wiedzą, że papieros szkodzi zdrowiu.