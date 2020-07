Czy znajomość ortografii się opłaca? Serwis dyktanda.pl udowadnia, że tak

Po co nam w XXI wieku znajomość ortografii? Przecież po opuszczeniu szkolnych murów, w których zmuszani jesteśmy do ręcznego pisania, nasze myśli utrwalamy wyłącznie za pośrednictwem klawiatury komputera lub smartfona.

Urządzenia te wspomagają nas w poprawnym pisaniu, podkreślając ewentualne błędy. Są jednak takie sytuacje, w których program komputerowy okazuje się bezsilny. Skąd bowiem edytor tekstu ma wiedzieć, czy dana osoba każe nam coś zrobić, czy też karze nas za jakieś przewinienie?

Może na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale takich “pułapek” mamy w języku polskim o wiele więcej. Z lat szkolnych możemy wspominać dyktanda, w których powtarzało się zdanie “Może pojedziemy nad morze” albo tekst o Jerzym i jeżach krążących wokół wieży. Imię Jerzy oraz jego zdrobnienie Jerzyk stanowi zresztą kolejną zagwozdkę dla elektronicznego słownika. Jerzyk to także nazwa niewielkiego ptaka, a widząc młodego kolczastego ssaka możemy powiedzieć, że jest to jeżyk. Nic dziwnego, że w pisanych na komputerze tekstach pojawiają się błędy.

Jak uczyć się ortografii?

Skoro wiemy już, że nie zawsze możemy polegać na elektronice korygującej nasze pomyłki, to co możemy zrobić, aby utrwalać w naszej pamięci poprawne formy zapisu poszczególnych słów? Po pierwsze - dużo czytać. Tylko kluczowe jest, aby czytać książki, w których błędy zdarzają się o wiele rzadziej niż np. w tekstach publikowanych w internecie. Po drugie - ćwiczyć. Dobrze jest weryfikować w praktyce znajomość zasad, którymi rządzi się ortografia języka polskiego. Nasz mózg lubi wyzwania i tworzy o wiele bardziej trwałe powiązania między neuronami, kiedy wystawiamy go na próbę i zmuszamy do odszukania w zakamarkach pamięci potrzebnej informacji.

Świetnym ćwiczeniem są, tak znienawidzone przez wielu uczniów, dyktanda. Nie da się jednak ukryć, że ręczne zapisywanie tekstu dyktowanego przez inną osobę jest zadaniem czasochłonnym i nieatrakcyjnym dla dzisiejszej młodzieży. Dorośli z kolei zwyczajnie nie mają na to czasu. Na szczęście w internecie można znaleźć dyktanda online, czyli rozwiązanie na miarę XXI wieku. Taki sposób ćwiczenia i utrwalania wiedzy cieszy się dużym zainteresowaniem.

W ostatnich miesiącach jeszcze bardziej zyskał na popularności, a wszystko za sprawą konkursu zorganizowanego przez portal dyktanda.pl w ramach wsparcia akcji #zostańwdomu. Początkowo konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej, ale w odpowiedzi na prośby internautów organizatorzy wprowadzili także kategorię dla dorosłych, którzy również chcieli wziąć udział w rywalizacji o tytuł Mistrza Dyktand.

Wakacyjny konkurs z dyktandami i nowa platforma

Teraz pojawia się kolejna szansa na zmierzenie się z trudnymi wyrazami. Wraz z rozpoczęciem szkolnych wakacji, wystartowała bowiem druga edycja konkursu, tym razem pod nazwą Wakacyjny Mistrz Ortografii. Zadaniem uczestników jest poprawne rozwiązywanie dyktand online. Organizatorzy postarali się, aby nagrody były jeszcze bardziej atrakcyjne, a zarazem bardziej związane z wakacjami, niż przy poprzedniej edycji. Wówczas do wygrania były zestawy książek, teraz - hulajnogi elektryczne, drony, konsole do gier, gry wideo i wiele innych. Naprawdę jest o co powalczyć!