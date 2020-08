Rozmowa z prof. Michaelem Bentonem o tym, czego nowego dowiadujemy się o dinozaurach

Czy dinozaury były w paski? Jak szybko biegały? Czy potrafiłyby przegryźć samochód? Na te pytania odpowiada prof. Michael Benton, paleontolog i autor książki „Dinozaury odkryte na nowo”.

WOJCIECH MIKOŁUSZKO: – W swojej nowej książce napisał pan: „W ciągu ostatnich 40 lat byliśmy świadkami metamorfozy paleontologii – stopniowo stawała się ona nauką”. Czym więc była paleontologia wcześniej?

MICHAEL BENTON: – Oczywiście nauką, ale nie w znaczeniu nauk przyrodniczych, których hipotezy muszą być testowalne. Chemicy czy fizycy mogli pójść do laboratorium, by przeprowadzić eksperyment, który potem potrafili powtórzyć. W paleontologii to nie było możliwe.